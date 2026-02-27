Dr Lazić: Stigao je novi aparat u Mikrobiološku laboratoriju
Kako bi dijagnoza bila brzo postavljena i lekar odredio terapiju, neophodne su laboratorijske i mikrobiološke analize. U Zavod za javno zdravlje Pančevo stigao je novi aparat u Mikrobiološku laboratoriju, koji će ubrzati dobijanje rezultata i omogućiti nove analize koje do sada nisu rađene.
Takođe, uskoro bi trebalo da dođe do elektronskog povezivanja svih zdravstvenih ustanova iz kojih dolaze uputi od izabranog lekara sa mikrobiološkom laboratorijom, pa će lekari u realnom vremenu moći odmah da vide rezultate. Za sada se, zahvaljujući novom aparatu, analize rade brže i rezultati brže stižu do pacijenata.
(RTV Pančevo)