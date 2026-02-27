Dr Lazić: Stigao je novi aparat u Mikrobiološku laboratoriju

Kako bi dijagnoza bila brzo postavljena i lekar odredio terapiju, neophodne su laboratorijske i mikrobiološke analize. U Zavod za javno zdravlje Pančevo stigao je novi aparat u Mikrobiološku laboratoriju, koji će ubrzati dobijanje rezultata i omogućiti nove analize koje do sada nisu rađene.

„Aparat je automatizovan za ispitivanje bakterija i koristiće se za sve bakteriološke usluge koje radimo u kliničkoj mikrobiološkoj i sanitarnoj laboratoriji. Ovaj aparat će ubrzati dobijanje analiza, ispitivanje bakterija i antibiograma, kao i dobijanje rezultata koji su neophodni za lečenje pacijenata. Nama je to veoma značajno jer će u velikoj meri ubrzati i automatizovati bakteriološka ispitivanja u našoj mikrobiološkoj laboratoriji. Pacijenti će imati korist jer će brže dobijati rezultate“, kaže dr Ljiljana Lazić, direktorka ZZJZ Pančevo.

Takođe, uskoro bi trebalo da dođe do elektronskog povezivanja svih zdravstvenih ustanova iz kojih dolaze uputi od izabranog lekara sa mikrobiološkom laboratorijom, pa će lekari u realnom vremenu moći odmah da vide rezultate. Za sada se, zahvaljujući novom aparatu, analize rade brže i rezultati brže stižu do pacijenata.

(RTV Pančevo)