Komunalci sa Tesle odneli 10 kubika otpada

Zaposleni u RJ „Čistači“ JKP-a „Higijena“ Pančevo očistili su tri divlje deponije oko kontejnera u naselju Tesla, a radnici JKP-a „Zelenilo“ zasadili su ukupno 18 tuja okolo, kao prepreku nagomilavanju otpada. Uklonjeno je deset kubnih metara kabastog i građevinskog otpada i posuto je šest kubika zemlje pre sadnje – u Stefana Stratimirovića, kod gradske pekare, i Lava Tolstoja 78-b i 78-c, blizu pijace.

Ozelenjavanja će biti na brojnim adresama gde su zabeležene divlje deponije.

Od početka godine, očišćene su površine u Ulici Jovana Pavlovića u naselju Strelište, gde su zaposleni u „Zelenilu“ orezali šiblje ispod kog se nalazio otpad, i u naselju Zelengora, gde su radnici JKP-a „Zelenilo“ posadili 20 zimzelenih stabala oko stajališta za kontejnere.

Divlje deponije nastaju odlaganjem kabastog i građevinskog otpada (koji može pristizati iz domaćinstava, sa raznih stovarišta i gradilišta, iz objekata pravnih lica i sl.) oko kontejnera za komunalni (svakodnevni, kućni) otpad, namenjenih stanarima okolnih zgrada, ili na drugoj javnoj površini.

Gotovo svaka divlja deponija zahteva istu mehanizaciju i radnu snagu. Prijava Komunalnoj inspekciji je neophodna; može biti i anonimna. Poslovi vanrednog čišćenja su veoma složeni i potrebna je reorganizacija zaposlenih da se ne bi remetio redovan raspored pražnjenja posuda za komunalni otpad. Tada se, po inspekcijskom nalogu, angažuju dodatni radni sastav i specijalna vozila, s obzirom na to da se autosmećarima, kojima se prazne posude za komunalni otpad, ne mogu prevoziti komponentne kabastog i građevinskog otpada koje bi pokvarile mehanizam kamiona.

Prema Gradskoj Odluci o održavanju čistoće i upravljanju otpadom, usklađenoj sa Zakonom o komunalnim delatnostima i Zakonom o upravljanju otpadom, zabranjeno je odlagati: 1. komunalni otpad van uličnih posuda za otpad; 2. građevinski otpad, nastao u toku izvođenja građevinskih radova, na površinu javne namene.

U stubne kante treba odlagati sitne otpatke, u kontejnere i kućne kante – komunalni otpad. Pepeo treba odložiti u rashlađenom stanju, u vezanim vrećama, pored kontejnera. U suprotnom, žar može oštetiti kamione i upaliti kontejnere. Kada je reč o kabastom otpadu, stanovništvo ga može izneti ispred domaćinstava tokom aprilske i oktobarske akcije, dvaput godišnje, kada ga Javno komunalno preduzeće „Higijena“ besplatno odvozi i deponuje.

Mimo akcije, građanima – korisnicima usluga JKP-a „Higijena“ Pančevo omogućeno je, odlukom preduzeća, da kabasti i građevinski otpad odnesu na Staru deponiju, gde je deponovanje besplatno za količine do tri kubna metra. Na to imaju pravo svakog meseca. Bitno je da dođu lično, da ne bi bilo zloupotreba, i da prikažu poslednji plaćen „Higijenin“ račun za odnošenje komunalnog otpada.

Drugi način da pravilno odlože kabasti/građevinski otpad je unajmljivanje kontejnera, radnika i vozila „Higijene“, u vidu vanredne usluge koja se na naplaćuje prema cenovniku koji je postavljen na sajtu preduzeća.

Čistije, ipak može!