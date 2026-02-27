Pančevo Politika i društvo

Da osnovci upoznaju istoriju Pančeva

Škola Sveti Sava planira saradnju sa Narodnim muzejom i Mašinskom školom Osnovna škola „Sveti Sava“ u narednom periodu planira da ostvari saradnju sa Narodnim muzejom u Pančevu i Mašinskom školom

27.02.2026

Foto: Printscreen/RTVPančevo

Osnovna škola „Sveti Sava“ u narednom periodu planira da ostvari saradnju sa Narodnim muzejom u Pančevu i Mašinskom školom.

Cilj je da učenici ove obrazovne ustanove detaljnije se upoznaju sa istorijom grada, kao i da se budućim srednjoškolcima bliže predstave profili koje ima Mašinska škola Pančevo, prenosi RTV Pančevo.

Prema rečima direktora Osnovne škole „Sveti Sava“ Ivana Veličkovića u toku su pregovori  ove obrazovne ustanove sa  Narodnim muzejom Pančevo i Mašinskom školom o realizaciji zajedničkih  programa. Učenici  Savine škole u Narodnom muzeju  imaće priliku da prisustvuju likovnim radionicama, muzičkom i likovnim  večerima, ali i da se detaljine upoznaju sa arheologijom.

Mašinska škola kao jedna od najpopularnijih poslednjih godina  predstaviće   svoje  profile učenicima Savina škole, koji uskoro postaju srednjoškolci.

Osim realizacije  različitih programa sa  ustanovama u gradu, u Savinoj školi je u planu da deca  obiđu i Institut u Vinči  i upoznaju se sa radom ove institucije. Prema rečima Ivana Veličkovića, škola je   osnovati i svoju pozorišnu sekciju, koja će  svoje programe    ponuditi  ostalim školma,  ali i kulturnim ustanovama.

(RTV Pančevo)

