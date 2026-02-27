Da osnovci upoznaju istoriju Pančeva

Škola Sveti Sava planira saradnju sa Narodnim muzejom i Mašinskom školom Osnovna škola „Sveti Sava“ u narednom periodu planira da ostvari saradnju sa Narodnim muzejom u Pančevu i Mašinskom školom

Osnovna škola „Sveti Sava“ u narednom periodu planira da ostvari saradnju sa Narodnim muzejom u Pančevu i Mašinskom školom.

Cilj je da učenici ove obrazovne ustanove detaljnije se upoznaju sa istorijom grada, kao i da se budućim srednjoškolcima bliže predstave profili koje ima Mašinska škola Pančevo, prenosi RTV Pančevo.

Prema rečima direktora Osnovne škole „Sveti Sava“ Ivana Veličkovića u toku su pregovori ove obrazovne ustanove sa Narodnim muzejom Pančevo i Mašinskom školom o realizaciji zajedničkih programa. Učenici Savine škole u Narodnom muzeju imaće priliku da prisustvuju likovnim radionicama, muzičkom i likovnim večerima, ali i da se detaljine upoznaju sa arheologijom.

Mašinska škola kao jedna od najpopularnijih poslednjih godina predstaviće svoje profile učenicima Savina škole, koji uskoro postaju srednjoškolci.

Osim realizacije različitih programa sa ustanovama u gradu, u Savinoj školi je u planu da deca obiđu i Institut u Vinči i upoznaju se sa radom ove institucije. Prema rečima Ivana Veličkovića, škola je osnovati i svoju pozorišnu sekciju, koja će svoje programe ponuditi ostalim školma, ali i kulturnim ustanovama.

(RTV Pančevo)