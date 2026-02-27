Festival mladih vina u Gudurici u nedelju

GUDURICA – U organizaciji Turističke organizacije Vršac i vinara Gudurice, u nedelju 1. marta biće održan „Festival mladih vina“, manifestacija posvećena vinskoj tradiciji i turističkoj ponudi ovog kraja.

„Festival mladih vina“ biće održan u Vinskom selu Gudurica, u sportskoj sali, sa početkom u 11.30 časova, dok je svečano otvaranje zakazano za 12 časova. Manifestacija ima za cilj promociju mladih vina Gudurice, ali i jačanje turističkog potencijala ovog vinogradarskog kraja. U okviru svečanog programa nastupiće KUD Vinogradi iz Gudurice, a muzički deo programa biće nastavljen nastupima tamburaških orkestara – Zlatna nota i Peta žica.

Pored centralnog programa, posetioci će imati priliku da degustiraju mlada vina i posete vinske podrume Gudurice, gde će druženje biti nastavljeno u autentičnoj atmosferi vinskog sela. Za degustaciju će biti otvoreni podrumi vinarija Nedin, Bahus, Rnjak, Selekta i Mišić.

Upravo spoj autentične atmosfere vinskog sela, ukusa mladih vina i zvuka tamburice, čini Guduricu mestom kojem se posetioci rado vraćaju. Duga vinska tradicija sela, u kojem gotovo svaka kuća ima svoj vinski podrum, svedoči o neraskidivoj vezi ljudi i vinograda. Festival mladih vina zato nije samo manifestacija, već doživljaj vršačkog vinogorja u kojem se vino prenosi kao nasleđe i živi deo svakodnevice.

(TO Vršac)