Podrška programima od javnog interesa: Opština Kovin raspisala konkurse za 2026.

Opština Kovin obaveštava udruženja i organizacije civilnog društva da su raspisana dva javna konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa rada i projekata u 2026. godini.

Javni konkurs u oblasti upravljanja u vanrednim situacijama – dobrovoljne vatrogasne jedinice

Konkurs se odnosi na finansiranje i sufinansiranje programa rada i projekata udruženja u oblasti upravljanja u vanrednim situacijama za dobrovoljne vatrogasne jedinice.

Za ove namene opredeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara.

Pravo učešća imaju dobrovoljne vatrogasne jedinice i udruženja registrovana u skladu sa zakonom, koja programe realizuju na teritoriji opštine Kovin ili su usmerena na ostvarivanje javnog interesa građana opštine.

Poslednji dan za podnošenje prijava je 05. mart 2026. godine.

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa rada i projekata udruženja

Drugi konkurs odnosi se na finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja u različitim oblastima od javnog značaja (socijalna zaštita, kultura, sport, turizam, zaštita životne sredine, mladi, ljudska prava i druge oblasti).

Za realizaciju ovog konkursa opredeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 5.388.000,00 dinara.

Poslednji dan za podnošenje prijava je 12. mart 2026. godine.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti na adresu: Opštinska uprava Kovin, ul. JNA br. 5, 26220 Kovin,sa naznakom: „NE OTVARATI DO SASTANKA KOMISIJE“.

Kompletna konkursna dokumentacija i obrasci za prijavu mogu se preuzeti:

na zvaničnom sajtu opštine Kovin: https://www.kovin.rs/oglasna-tabla/

lično, u zgradi Opštinske uprave Kovin, kancelarija broj 49.

Za dodatne informacije u vezi sa konkursima, zainteresovani se mogu obratiti sekretaru komisije, Laviniki Đorđević na telefon: 013/742-268,lokal 129 (kancelarija br. 49).

