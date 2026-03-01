Gradska smotra recitatora u Vršcu 6. marta

Kao i prethodnih godina, Kulturni centar Vršac u saradnji sa Savez umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine organizuje Gradsku smotru recitatora za učenike osnovnih i srednjih škola sa teritorije Grada Vršca.

Ova tradicionalna manifestacija okuplja mlade talente koji će imati priliku da kroz interpretaciju poezije pokažu svoje govorne sposobnosti, scenski nastup i ljubav prema književnosti. Smotra predstavlja prvi korak ka višim nivoima takmičenja, ali i priliku da se neguje kultura lepog govora i umetničkog izražavanja među mladima.

Takmičenje će biti održano 6. marta sa početkom u 10 časova u Kongresno-muzičkoj dvorani Centar Milenijum. Očekuje se učešće velikog broja učenika koji će pred stručnim žirijem izvoditi pažljivo odabrane stihove domaćih i stranih pesnika.

Gradska smotra recitatora iz godine u godinu potvrđuje značaj umetničkog stvaralaštva mladih i pruža im podršku da razvijaju samopouzdanje, kreativnost i ljubav prema pisanoj reči. Organizatori pozivaju sve ljubitelje poezije da podrže mlade recitatore i uživaju u bogatom programu koji nas očekuje.

