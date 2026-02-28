Ljubavni horoskop za mart 2026: Evo šta vam astrolozi predviđaju

Tokom meseca koji donosi promene, a mnogima i ljubavni polet neke znake horoskopa dočekaće neprijatno iznenađenje. Šta astrolozi predviđaju pripadnicima Zodijaka proverite u detaljnom ljubavnom horoskopu.

OVAN

Ljubavni horoskop za mart 2026. godine kaže da vaša harizma svetli kao moćan reflektor zahvaljujući Veneri u vašem znaku! Možete da odete u prodavnicu u dukserici i bez šminke, a vratite se sa brojem telefona. Retrogradni Merkur do 20. marta voli iznenađenja u porukama. Moguće je da će se pojaviti osoba koju ste zaboravili i pustili. Srce će vam poskočiti, ali ne bacajte se u vatru odmah. Skloni ste idealizovanju prošlosti i zaboravljanju razloga raskida. Ukoliko ste zauzeti, očekuje vas period strasti! Venera u Ovnu traži da partner bude očaran vama 24/7, dok Mars u Ribama pojačava vašu osetljivost i naglašava emotivne reakcije. Možete da se naljutite zbog sitnica, a odmah potom nežno da grlite partnera, osećajući krivicu.

BIK

Ako ste slobodni, mart 2026. donosi tajne romanse, skrivene poruke i susrete u polumračnim kafićima na periferiji grada. Moguće je da će vas privući neko čije veze ne mogu da budu javne – kolega, zauzeta osoba ili osoba koja se ne uklapa u vaš uobičajeni tip. Mars u Ribama briše granice dozvoljenog i pojačava maštu, pa možete da se zaljubite u sliku koju ste same stvorili. Budite oprezni, ružičaste naočare sada su posebno čvrsto postavljene. Ukoliko ste zauzeti, partner može da primeti da ste povučeni. Retrogradni Merkur podseća na stare nesuglasice koje možda mislite da ste zaboravili. Sada je važno da nežno izražavate osećanja i koristite Mars u Ribama za produbljivanje emotivne bliskosti.

BLIZANCI

Ako ste slobodni, retrogradni Merkur do 20. marta može da oteža nova poznanstva – poruke se ne šalju, mesta susreta se mešaju, a potencijalni partneri mogu biti dosadni. S druge strane, stari prijatelji i poznanici mogu da zablistaju u novom svetlu. Obratite pažnju na one iz „zone prijatelja“, možda su vaša sudbina. Ukoliko ste zauzeti, mart može biti mesec problema u komunikaciji. Jedno kažete, partner čuje drugo, a dodatno razmišlja treće. Retrogradni Merkur stvara konfuziju, ali mlad Mesec 19. marta donosi savršenu priliku za planiranje budućnosti i zajedničke snove.

RAK

Ljubavni horoskop za mart 2026. godine kaže da vas Mars u Ribama u vašem vodenom elementu čini neodoljivim! Ljubav može da očekujete na neočekivanim mestima – putovanju, aerodromu, kursu jezika ili treningu. Osobe iz inostranstva mogu da pokažu posebno interesovanje. Ne plašite se udaljenosti i poruka, jer one produbljuju emocionalnu vezu. Ukoliko ste zauzeti, Venera u Ovnu donosi napredak u vezi. Razgovori o braku, planiranje porodice ili zajednička kupovina mogu da podignu vaš odnos na novi nivo. Spremni ste da podstaknete partnera na važne korake.

LAV

Ako ste slobodni, želite akciju, slavlje i uzbuđenje, Venera u Ovnu to donosi! Dosadna kafa nije za vas, tražite avanturu – vožnje motorom, izlete u prirodu, degustacije egzotične hrane. Ukoliko ste zauzeti, Mars u Ribama usmerava vas na duboku emocionalnu i intimnu povezanost. Želećete da budete ujedinjeni sa partnerom, da znate sve njegove misli i tajne želje. Postoji rizik od ljubomore, ali strast možete da usmerite u pozitivnom pravcu. Potrudite se da tako bude ovog meseca!

DEVICA

Ako ste slobodni, mart 2026. je sudbonosan mesec. Pun Mesec 3. marta osvetljava koga želite pored sebe, a koga treba da pustite. Retrogradni Merkur vas testira, vraća ljude iz prošlosti, a pozivi bivših ili susreti sa prvom ljubavi mogu da vam pomognu da zatvorite stare krugove. Ukoliko ste zauzeti, Mars u vašem sektoru partnerstva može da donese napetost kod kuće. Partner može da bude osetljiv. Umesto da kritikujete, fokusirajte se na zajedničke aktivnosti, kreativnost i nežne trenutke, što će vas dodatno povezati.

VAGA

Ljubavni horoskop za mart 2026. godine donosi Veneru u sektoru partnerstva i braka, pa naglašava želju za ozbiljnim vezama, ali s dozom strasti. Privlačiće vas osobe koje preuzimaju inicijativu, a moguć je i službeni roman jer iskra može da plane u kancelariji ili na sastanku. Ukoliko ste zauzeti, bićete rastrzani između želje da udovoljite partneru i potrebe da jasno iskažete prava. Venera u Ovnu može da učini vaše reakcije oštrijim, ali konflikti su konstruktivni. Važno je da ne prelazite na lični nivo.

ŠKORPIJA

Ako ste slobodni, Mars u domu ljubavi, zadovoljstva i kreativnosti čini vas horoskopskim kraljom flerta ovog meseca! Mogući su strastvene, brze romanse, ali retrogradni Merkur savetuje da gledate na dela, a ne samo reči. Među potencijalnim partnerima mogu biti i „pričalice“. Ukoliko ste zauzeti, očekuje vas period drugog medenog meseca. Strasti se pojačavaju, intimni odnos je fantastičan, a 19. mart idealan je za razmišljanje o proširenju porodice ili zajedničkim projektima. Budite oprezni s ljubomorom koju Mars u Ribama može da pobudi.

STRELAC

Ako ste slobodni, Venera u Ovnu pali vaš sektor ljubavi i zabave. Očekuju vas izlasci i smeh. Jupiter u direktnom hodu od 11. marta vraća vam optimizam i sreću. Ljubav može doći kroz sport, koncerte, karaoke ili ples. Idealni partner je osoba puna života i energije. Ukoliko ste zauzeti, Mars u sektoru doma može da donese gužvu u kući – renoviranje, planiranje selidbe ili posete rodbine. Spore rasprave oko kupovine ili odmora najbolje je da rešavate timski i bez nervoze.

JARAC

Ako ste slobodni, obično ste suzdržani, ali Venera u sektoru doma i porodice čini vas nežnim i sentimentalnim. Tražite nekoga s kim možete mirno da uživate u svakodnevici i osećate sigurnost. Upoznavanja mogu doći preko rodbine ili na porodičnim okupljanjima, a retrogradni Merkur može da vrati ljubavi iz detinjstva. Ukoliko ste zauzeti, mart 2026. donosi želju za povlačenjem u zagrljaj partnera, traženje mira i podrške kod kuće.

VODOLIJA

Ako ste slobodni, Venera u Ovnu čini vas hrabrim i domišljatim u dopisivanju. Moguća su zaljubljivanja preko interneta, kratka putovanja i beskrajni razgovori. Pazite da ne ulažete previše u partnera. Ukoliko ste zauzeti, očekuje vas intelektualna bliskost i zajednički razgovori o novcu, planiranju i vrednostima. Retrogradni Merkur pomaže da se rešite starih nesuglasica i nađete kompromise. Ne brinite, ovo je dobro za vas jer niste ni znali koliko vam je potrebno da skinete teret s leđa.

RIBE

Ljubavni horoskop za mart 2026. godine kaže da je ovo vaš trenutak! Sunce i Mars u vašem znaku čine vas neodoljivim i magnetičnim. Svi će primetiti vašu energiju gde god da se pojavite, čak i dok nosite smeće. Retrogradni Merkur može da vas učini malo rastresenim, ali šarm sve nadoknađuje. Ukoliko ste zauzeti, vi ste sada centar univerzuma, a partner će to poštovati i diviti vam se. Možete da budete zahtevni u pogledu pažnje i poklona, ali Venera u sektoru finansija donosi velikodušnost od voljene osobe, dok Mars savetuje da ne preterujete.

(Mondo.rs)