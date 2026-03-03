Poznati rezultati konkursa ”Mihajlo Pupin – naučnik, rodoljub, humanista”
U organizaciji Saveta za kulturu Opštine Kovačica i Doma kulture „Mihajlo Pupin“ iz Idvora, objavljeni su rezultati 9. konkursa „Mihajlo Pupin – naučnik, rodoljub, humanista“, prenosi RTV Kovačica.
Ovogodišnji konkurs održan je u znaku značajnih jubileja – 90 godina od osnivanja Pupinovog narodnog doma, 110 godina od osnivanja NASA-e i 125 godina od otkrića Pupinovog kalema, uz poruku da mašta, upornost i rad pomeraju granice. Učenici osnovnih i srednjih škola, kao i autori iz zemlje i inostranstva, nadmetali su se u oblasti likovnog, književnog, muzičkog i multimedijalnog stvaralaštva. Grand Prix nagrada pripala je Nataši Povolni iz Kovačice za rad „Portret Mihajla Pupina“. Povelja za očuvanje i popularizaciju Mihajla Pupina dodeljena je Udruženju književnika Srbije iz Beograda, Srpskoj književnoj zadruzi, Domu kulture „Mihajlo Pupin“ iz Idvora, kao i časopisu „Vitez“. Svečana dodela nagrada biće održana 12. marta 2026. godine u Narodnom domu Mihajla Pupina u Idvoru sa početkom u 12 časova. Organizatori ističu da je cilj konkursa negovanje stvaralaštva mladih i očuvanje sećanja na lik i delo Mihajla Pupina, jednog od najznačajnijih srpskih naučnika.
REZULTATI KONKURSA
Likovno stvaralaštvo
Osnovne škole 1–4. razred
I mesto
Stela Grača III/1, OŠ „Radoje Domanović“, Beograd
Dominik Bodre IV/r, EmArt, Subotica
II mesto
Isidora Roža IV/r, EmArt, Subotica
Aleksa Ivanović I/r, OŠ „Mihajlo Pupin“, Idvor
Lenka Štulić III/r, Slikarski studio „Artina“, Beograd
III mesto
Viktorija Šubon III/1, OŠ „Sv. Georgije“, Uzdin
Nikolija Zakić III/r, OŠ „Mihajlo Pupin“, Idvor
Stefan Filipović I/2, OŠ „Sava Žebeljan“, Crepaja
Sofija Erdeljan IV/3, OŠ „Moša Pijade“, Debeljača
Osnovne škole 5–8. razred
I mesto
Zara Čubrilo V/1, OŠ „Miroslav Antić“, Odžaci
Mila Mihajlović V/2, OŠ „Sava Žebeljan“, Crepaja
II mesto
Sara Vrgoić VI/3, OŠ „Sv. Georgije“, Uzdin
Tara Miljković V/4, OŠ „Radoje Domanović“, Beograd
Sara Mlinarček VIII/2, OŠ „Mlada pokolenja“, Kovačica
III mesto
Lehel Čeh V/r, EmArt, Subotica
Ljiljana Grbić VI/2, OŠ „Tatomir Anđelić“, Mrčajevci
Stefan Hudak V/r, OŠ „Marko Orešković“, Bački Gračac
Srednja škola – gimnazija
I mesto
Nataša Povolni III/r, Gimnazija „M. Pupin“, Kovačica
II mesto
Anđela Pjević, Akademija strukovnih studija
Aleksandra Venjarski II/2, Gimnazija „M. Pupin“, Kovačica
III mesto
Anita Cicka II/2, Gimnazija „M. Pupin“, Kovačica
Književno stvaralaštvo
Osnovne škole 1–4. razred
I mesto
Nikolija Zakić III/r, OŠ „Mihajlo Pupin“, Idvor
Osnovne škole 5–8. razred
I mesto
Slađan Balatunović V/1, OŠ „Vuk Karadžić“, Deronje
Gordan Pejčić V/2, OŠ „Miroslav Antić“, Odžaci
II mesto
Vedrana Zlatanović V/2, OŠ „Miroslav Antić“, Odžaci
Teodora Povolni VIII/r, OŠ „Mihajlo Pupin“, Idvor
Dragana Morišan VIII/r, OŠ „Mihajlo Pupin“, Idvor
III mesto
Selena Živanov VI/r, OŠ „Mihajlo Pupin“, Idvor
Dunja Zakić VIII/r, OŠ „Mihajlo Pupin“, Idvor
Jana Mijalković VI/2, OŠ „Tatomir Anđelić“, Mrčajevci
Srednje škole – gimnazije
I mesto
Dunja Ćirović II/5, Hemijsko-medicinska škola, Vršac
Lea Grujić I/1, Hemijsko-medicinska škola, Vršac
II mesto
Staša Višnjić III/5, Hemijsko-medicinska škola, Vršac
Dunja Kostić IV/1, Gimnazija „Uroš Predić“, Pančevo
III mesto
Emilija Zdravković, Idvor
Anastasija Nedeljković I/1, Hemijsko-medicinska škola, Vršac
Odrasli
I mesto
Gordana Stijačić, Beograd – „Teslino i Pupinovo kolo“ (pesma)
Ljiljana Terentić, Smederevo – „Na bosiok mu duša miri“
II mesto
Jasmina Isajlov, Crepaja – „Mihajlo Pupin“
Milica Mimi Stefanović, Beograd – „Uho sveta“ (pesma)
III mesto
Blagoje Trajkovski, Berlin – „Ples sa nepoznatim svetom“ (pesma)
Gordana Jež Lazić, Beograd – „Pupinovo zaveštanje“
Todor Bjelkić, Irig – „Pupin kosmički – idvorski“
Muzičko stvaralaštvo
I mesto
Pesma „Mihajlu Pupinu“
Muzika: prof. Vesna Jevđenijević
Tekst: Milivoj Forgić, književnik
Izvođač: hor OŠ „Tatomir Anđelić“, Mrčajevci
Multimedija
I mesto
Kratki film „Mihajlo I. Pupin“, učenici OŠ „Mlada pokolenja“, Kovačica
Kamera i režija: Vladimir Kuharik
Narator: Miroslav Žužić
Mentori: Ana Arkola, Svetlana Kocić, Zuzana Putnik
Direktor: Anjička Bireš
II mesto
Kratki film „Moj Pupin“, učenici OŠ „Mihajlo Pupin“, Idvor
Montaža: Novak Terzić
Tekst: Dunja Zakić
Mentor: Romana Bulić
III mesto
Lucija Valovec VII/2, OŠ „Mlada pokolenja“, Kovačica
Prezentacija – tabloid
Za idejno rešenje (ukrštenica): učenici I/r, OŠ „M. Pupin“, Idvor (mentor Romana Bulić)
Za umetnički izražaj – postavka: Mariana Spariosu VI/1, OŠ „Sv. Georgije“, Uzdin
Za edukativni prikaz: učenici III/r, OŠ „M. Pupin“, Idvor (mentor Nataša Belić)
GRAND PRIX 9. KONKURSA
Nataša Povolni, Kovačica – „Portret M. Pupina“
Povelja za očuvanje i popularizaciju Mihajla Pupina
Za autobiografsku knjigu M. Pupina „Sa pašnjaka do naučenjaka“,
baziranu na prvom originalnom izdanju iz 1929. godine,
publikovanu 2025. godine:
Udruženje književnika Srbije – Beograd
Srpska književna zadruga – Beograd
DK „Mihajlo Pupin“ – Idvor
Za publikaciju knjige „Svetski, a naš“, Milivoj Forgić,
povodom 100 godina Pulicerove nagrade:
Časopis „Vitez“, Beograd
(RTV Kovačica)