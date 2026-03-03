Poznati rezultati konkursa ”Mihajlo Pupin – naučnik, rodoljub, humanista”

U organizaciji Saveta za kulturu Opštine Kovačica i Doma kulture „Mihajlo Pupin“ iz Idvora, objavljeni su rezultati 9. konkursa „Mihajlo Pupin – naučnik, rodoljub, humanista“, prenosi RTV Kovačica.

Ovogodišnji konkurs održan je u znaku značajnih jubileja – 90 godina od osnivanja Pupinovog narodnog doma, 110 godina od osnivanja NASA-e i 125 godina od otkrića Pupinovog kalema, uz poruku da mašta, upornost i rad pomeraju granice. Učenici osnovnih i srednjih škola, kao i autori iz zemlje i inostranstva, nadmetali su se u oblasti likovnog, književnog, muzičkog i multimedijalnog stvaralaštva. Grand Prix nagrada pripala je Nataši Povolni iz Kovačice za rad „Portret Mihajla Pupina“. Povelja za očuvanje i popularizaciju Mihajla Pupina dodeljena je Udruženju književnika Srbije iz Beograda, Srpskoj književnoj zadruzi, Domu kulture „Mihajlo Pupin“ iz Idvora, kao i časopisu „Vitez“. Svečana dodela nagrada biće održana 12. marta 2026. godine u Narodnom domu Mihajla Pupina u Idvoru sa početkom u 12 časova. Organizatori ističu da je cilj konkursa negovanje stvaralaštva mladih i očuvanje sećanja na lik i delo Mihajla Pupina, jednog od najznačajnijih srpskih naučnika.

REZULTATI KONKURSA

Likovno stvaralaštvo

Osnovne škole 1–4. razred

I mesto

Stela Grača III/1, OŠ „Radoje Domanović“, Beograd

Dominik Bodre IV/r, EmArt, Subotica

II mesto

Isidora Roža IV/r, EmArt, Subotica

Aleksa Ivanović I/r, OŠ „Mihajlo Pupin“, Idvor

Lenka Štulić III/r, Slikarski studio „Artina“, Beograd

III mesto

Viktorija Šubon III/1, OŠ „Sv. Georgije“, Uzdin

Nikolija Zakić III/r, OŠ „Mihajlo Pupin“, Idvor

Stefan Filipović I/2, OŠ „Sava Žebeljan“, Crepaja

Sofija Erdeljan IV/3, OŠ „Moša Pijade“, Debeljača

Osnovne škole 5–8. razred

I mesto

Zara Čubrilo V/1, OŠ „Miroslav Antić“, Odžaci

Mila Mihajlović V/2, OŠ „Sava Žebeljan“, Crepaja

II mesto

Sara Vrgoić VI/3, OŠ „Sv. Georgije“, Uzdin

Tara Miljković V/4, OŠ „Radoje Domanović“, Beograd

Sara Mlinarček VIII/2, OŠ „Mlada pokolenja“, Kovačica

III mesto

Lehel Čeh V/r, EmArt, Subotica

Ljiljana Grbić VI/2, OŠ „Tatomir Anđelić“, Mrčajevci

Stefan Hudak V/r, OŠ „Marko Orešković“, Bački Gračac

Srednja škola – gimnazija

I mesto

Nataša Povolni III/r, Gimnazija „M. Pupin“, Kovačica

II mesto

Anđela Pjević, Akademija strukovnih studija

Aleksandra Venjarski II/2, Gimnazija „M. Pupin“, Kovačica

III mesto

Anita Cicka II/2, Gimnazija „M. Pupin“, Kovačica

Književno stvaralaštvo

Osnovne škole 1–4. razred

I mesto

Nikolija Zakić III/r, OŠ „Mihajlo Pupin“, Idvor

Osnovne škole 5–8. razred

I mesto

Slađan Balatunović V/1, OŠ „Vuk Karadžić“, Deronje

Gordan Pejčić V/2, OŠ „Miroslav Antić“, Odžaci

II mesto

Vedrana Zlatanović V/2, OŠ „Miroslav Antić“, Odžaci

Teodora Povolni VIII/r, OŠ „Mihajlo Pupin“, Idvor

Dragana Morišan VIII/r, OŠ „Mihajlo Pupin“, Idvor

III mesto

Selena Živanov VI/r, OŠ „Mihajlo Pupin“, Idvor

Dunja Zakić VIII/r, OŠ „Mihajlo Pupin“, Idvor

Jana Mijalković VI/2, OŠ „Tatomir Anđelić“, Mrčajevci

Srednje škole – gimnazije

I mesto

Dunja Ćirović II/5, Hemijsko-medicinska škola, Vršac

Lea Grujić I/1, Hemijsko-medicinska škola, Vršac

II mesto

Staša Višnjić III/5, Hemijsko-medicinska škola, Vršac

Dunja Kostić IV/1, Gimnazija „Uroš Predić“, Pančevo

III mesto

Emilija Zdravković, Idvor

Anastasija Nedeljković I/1, Hemijsko-medicinska škola, Vršac

Odrasli

I mesto

Gordana Stijačić, Beograd – „Teslino i Pupinovo kolo“ (pesma)

Ljiljana Terentić, Smederevo – „Na bosiok mu duša miri“

II mesto

Jasmina Isajlov, Crepaja – „Mihajlo Pupin“

Milica Mimi Stefanović, Beograd – „Uho sveta“ (pesma)

III mesto

Blagoje Trajkovski, Berlin – „Ples sa nepoznatim svetom“ (pesma)

Gordana Jež Lazić, Beograd – „Pupinovo zaveštanje“

Todor Bjelkić, Irig – „Pupin kosmički – idvorski“

Muzičko stvaralaštvo

I mesto

Pesma „Mihajlu Pupinu“

Muzika: prof. Vesna Jevđenijević

Tekst: Milivoj Forgić, književnik

Izvođač: hor OŠ „Tatomir Anđelić“, Mrčajevci

Multimedija

I mesto

Kratki film „Mihajlo I. Pupin“, učenici OŠ „Mlada pokolenja“, Kovačica

Kamera i režija: Vladimir Kuharik

Narator: Miroslav Žužić

Mentori: Ana Arkola, Svetlana Kocić, Zuzana Putnik

Direktor: Anjička Bireš

II mesto

Kratki film „Moj Pupin“, učenici OŠ „Mihajlo Pupin“, Idvor

Montaža: Novak Terzić

Tekst: Dunja Zakić

Mentor: Romana Bulić

III mesto

Lucija Valovec VII/2, OŠ „Mlada pokolenja“, Kovačica

Prezentacija – tabloid

Za idejno rešenje (ukrštenica): učenici I/r, OŠ „M. Pupin“, Idvor (mentor Romana Bulić)

Za umetnički izražaj – postavka: Mariana Spariosu VI/1, OŠ „Sv. Georgije“, Uzdin

Za edukativni prikaz: učenici III/r, OŠ „M. Pupin“, Idvor (mentor Nataša Belić)

GRAND PRIX 9. KONKURSA

Nataša Povolni, Kovačica – „Portret M. Pupina“

Povelja za očuvanje i popularizaciju Mihajla Pupina

Za autobiografsku knjigu M. Pupina „Sa pašnjaka do naučenjaka“,

baziranu na prvom originalnom izdanju iz 1929. godine,

publikovanu 2025. godine:

Udruženje književnika Srbije – Beograd

Srpska književna zadruga – Beograd

DK „Mihajlo Pupin“ – Idvor

Za publikaciju knjige „Svetski, a naš“, Milivoj Forgić,

povodom 100 godina Pulicerove nagrade:

Časopis „Vitez“, Beograd

