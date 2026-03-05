Zamka jeftinih avionskih karata: Poznate avio-kompanije razočarale turiste

Svi smo prošli kroz to da satima merimo ranac da ne pređe dozvoljene milimetre, strepimo od svakog kilograma viška i molimo se da sedište ne bude pored toaleta. Ipak, čim vidimo kartu od 19 evra, zaboravljamo sve muke.

Međutim, najnovije istraživanje britanskog udruženja potrošača Which? donosi surovu realnost, naša dva omiljena „jeftina“ prevoznika zakucana su za dno liste.

Ryanair i Wizz Air zvanično su proglašeni za najgore avio-kompanije prema zadovoljstvu putnika u 2026. godini.

Razlog? Nisu to više samo neudobna sedišta, već „kreativna matematika“ kojom nas dovode do ludila, prenosi Euronews Travel.

Zamka zvana „jeftina karta“

Glavna zamerka većine putnika u istraživanju su zbunjujući dodatni troškovi. Era u kojoj je osnovna cena karte značila nešto davno je prošla. Danas, dok prođete kroz proces rezervacije, cena prtljaga, osiguranja i „prioritetnog ukrcavanja“ često nadmaši cenu karte kod tradicionalnih kompanija poput Lufthanse ili British Airwaysa.Ryanair je tako dobio samo jednu zvezdicu za udobnost.

Putnici su kabine opisali kao prljave, a sedišta kao „pakao za leđa“. Ipak, najviše boli to što su dobili niske ocene čak i za vrednost za novac, jer dodaci „pojedu“ svu početnu uštedu. Wizz Air su putnici opisali kao „konzistentno užasno“ iskustvo, sa posebnim fokusom na lošu komunikaciju tokom kašnjenja letova.

Rori Boland, urednik magazina Which? Travel, dao je savet koji zvuči kao biznis presuda.- Mnogi lete sa njima zbog primamljivih početnih cena, ali smešno skupi dodaci znače da oni više nisu najjeftinija opcija.

Naše analize pokazuju da su avio-kompanije koje uključuju prtljag u cenu na kraju često povoljnije – kaže Boland.

Ko ima vredne ponude?

Dok se mi borimo sa centimetrima u low-cost kompanijama, na vrhu liste nalaze se imena koja podsećaju kako letenje treba da izgleda.

Jet2 je prema mišljenju putnika pobednik u kratkim linijama, jer ne „kažnjava“ putnike za prtljag i ima vrhunsku korisničku podršku. Singapore Airlines je neprikosnoveni vladar dugih letova gde je hrana, verovali ili ne, zapravo odlična, piše eKapija.

Sledeći put kada vidite kartu koja košta manje od ručka u gradu, uzmite digitalni digitron u ruke. Dodajte prtljag, dodajte vreme koje ćete izgubiti u redovima i nervozu zbog korisničke podrške koja se ne javlja.

Možda ćete shvatiti da onaj „skuplji“ let zapravo štedi i novac i živce, naravno, ako putujete sa dodatnim prtljagom.

(Pančevac/ekapija)