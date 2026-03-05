Glišić u Vršcu: Rekonstrukcija 18,5 kilometara vodovodne mreže u

Ministar za javna ulaganja Srbije Darko Glišić izjavio je da je u Vršcu u toku rekonstrukcija 18,5 kilometara vodovodne mreže, projekat vredan blizu 290 miliona dinara i od kojeg će direktnu korist imati gotovo 3.000 korisnika. On je nakon obilaska Javno komunalnog preduzeća (JKP) „Drugi oktobar“ Vršac postrojenja za preradu pijaće vode i radova na zameni magistralnog cevovoda sa distributivnom mrežom u Vršcu rekao da bi ovaj posao trebao biti gotov do kraja godine.

Glišić je podsetio da je prvi ugovor nakon njegovog oporavka potpisan upravo sa gradonačelnicom Vršca i da se odnosi na radove koji se trenutno izvode u tom gradu i okolini.

„Reč je o izuzetno važnom projektu, jer će omogućiti da fabrika vode u Pavlišu funkcioniše u punom kapacitetu i da se smanje gubici u mreži, koji sada iznose oko 40 odsto. Time se eliminiše rizik da grad ostane bez vode usled havarija“, rekao je on.

Glišić je naveo i da iz fabrike ide mreža od oko 160 kilometara, ali da je čak 90 kilometara i dalje pod azbestno-cementnim cevima, starim između 30 i 60 godina.

„Po informacijama koje sam dobio, Vršac se praktično od 1922. nalazi na rezervnom snabdevanju upravo zbog dotrajale mreže i velikih gubitaka. Ukoliko bi došlo do većeg kvara, ceo grad bi mogao da ostane bez vode. Ovim radovima taj rizik svodimo na minimum“, naglasio je ministar.

Prema rečima Glišića fabrika vode u Pavlišu je jedno od najsavremenijih postrojenja u Srbiji.

„Kapacitet fabrike je 300 litara u sekundi, a u vršnim opterećenjima ide do 250 litara, što znači da postoji dovoljno prostora za dalji razvoj. Impresivan je potpuno zatvoreni sistem, od zahvatanja vode iz bunara, preko filtracije, do isporuke građanima. Voda je izuzetnog kvaliteta, možda i najkvalitetnija sa kojom smo se susreli obilazeći vodovodna postrojenja širom Srbije“, rekao je on.

Ministar je kazao i da završetak ovog projekta otvara prostor za nove priključke, razvoj privrede i širenje mreže bez bojazni od nedostatka kapaciteta ili problema u distribuciji. Dodao je i da je uporedo sa rekonstrukcijom vodovodne mreže, u Vršcu u toku i obnova i proširenje kanalizacione mreže.

„Mi smo od Vlade Srbije dobili mandat da se bavimo vodosnabdevanjem, dok se kolege iz drugih ministarstava bave ostalim aspektima unapređenja komunalne infrastrukture. Postoji puna koordinacija kako se radovi ne bi duplirali i kako bi se posao obavio što efikasnije“, rekao je ministar.

Glišić je ocenio da će 2026. biti dobra godina za Vršac najavljujući nove investicije i projekte koji će unaprediti kvalitet života građana Južnog Banata.

„Voda je osnovni uslov za normalno funkcionisanje i bez nje ne mogu da rade ni vrtići, ni bolnice, ni privreda, ni domaćinstva. Drago mi je što smo se ovom pitanju posvetili sistemski i što zajedno sa lokalnim rukovodstvom radimo na dugoročnim rešenjima“, zaključio je ministar.

Gradonačelnica Vršac Dragana Mitrović kazala je da je realizacija projekta izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže od ogromnog značaja za grad i njegove građane, naglašavajući da je to jedna od najvažnijih infrastrukturnih investicija u poslednjih nekoliko godina.

Prema njenim rečima, najvažniji segment projekta je potpuna zamena i ugradnja novog magistralnog cevovoda od fabrike vode u Pavlišu do ulaza u grad.

„Ono što je najvažnije u ovom projektu je zamena, odnosno ugradnja potpuno novog magistralnog cevovoda od fabrike vode u Pavlišu do ulaza u Vršac. To je ključni deo sistema koji obezbeđuje stabilno i kvalitetno vodosnabdevanje“, naglasila je Mitrovićeva.

Kako je istakla deo ovog projekta je i izgradnja nove mreže u ulicama Mihajla Pupina, Kozaračkoj, Skadarskoj, Vojvode Mišića i Dimitrija Tucovića, kao i u drugim delovima grada.

„U okviru ovih radova biće realizovano 2.830 potpuno novih priključaka za domaćinstva. To je ono što će građani konkretno videti i osetiti, a to je boljitak u kvalitetu uslova života“, rekla je gradonačelnica.

Glišić, Mitrović i predstavnik izvođača radova Ilija Kalaba potpisali su u septembru prošle godine Ugovor o izvođenju građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji vodovodne mreže na teritoriji grada Vršca.

(Pančevac)