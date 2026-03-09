Kovačica: Dokumentarni serijal “Svetlost u tuđim očima“

Radio televizija Opštine Kovačica predstavila je dokumentarni serijal “Svetlost u tuđim očima” u Galeriji naivne umetnosti u Kovačici. Reč je o jedinstvenom projektu koji donosi dirljive priče o hraniteljskim porodicama u Južnom Banatu – ispričane iz ugla, dece, hranitelja i nadležnih institucija, prenosi RTV Pančevo.

-Cilj projekta je podizanje vidljivosti uloge hranitelja i hraniteljki u jednom društvu. O njima se ne govori često, a trebalo bi, baš onako kako to činimo ovom prilikom. Nama je važno da podignemo nivo informisanosti vezano za hranitelje i na neki način utičemo na osobe koje bi možda želele da na taj način da pokažu ljubav, humanost i spremnost da private nekoga kome je podrška i ljubav potrebna, i ko nema svoj stabilan dom – navodi Nevena Gligorijević, koautorka projekta i direktorka RTV Opštine Kovačica.

Predstavljanju projekta prisustvovao je i predsednik Opštine Kovačica Petar Višnjički. On je istakao da je hraniteljstvo u ovoj sredini veoma cenjeno i da hraniteljske porodice uvek mogu da se oslone na podršku lokalne samouprave.

-Ovo je samo početak naših zalaganja za promociju hraniteljstva i hraniteljskih porodica, kako bismo u opštini sledeće godine u ovo vreme imali još više ljudi koji su voljni da prime decu u svoje domove i prođu sa njima i teške i lepe trenutke. U saradnji sa ministarstvima i Pokrajinskim sekretarijatom, odlučili smo da pokrenemo i nekoliko ekonomskih mera u svrhu osnaživanja hraniteljskih porodica – istakao je Višnjički.

Na teritoriji opštine Kovačica trenutno je 17 hraniteljskih porodica u kojima je smešteno 26 dece, navode iz Centra za socijalni rad Kovačica.

-Najvažniji motiv za bavljenje hraniteljstvom je ljubav prema deci. To treba da bude osnovni motiv kojim ljudi treba da se rukovode kada dođu u Centar za socijalni rad da podnesu zahtev da budu hraniteljska porodica. Naravno, njihov trud iziskuje i određena finansijska sredstva. Ministarstvo se potrudilo da za trud budu nagrađeni i oni sami, ali se takođe i trudi da svakoga meseca za tu decu izdvoje dovoljno sredstava za njihove osnovne potrebe – objasnila je Dušanka Petrak, direktorka Centra za socijalni rad u Kovačici.

U okviru promocije dodeljena su i posebna priznanja hraniteljskim porodicama. Takođe se govorilo o značaju podrške i izazovima hraniteljstva.

Potrebna je ljubav na prvom mestu, puno rada, jer sa svakim detetom mora da se radi. Strpljenje, mnogo odvojenog vremena. Svako dete je neka nova priča za sebe. Sa svakim preživiš život u celini. Imam troje svoje dece i svako je priča za sebe. Tako je i sa decom koja stupe u našu porodicu putem hraniteljstva – kaže Ana Liptak, hraniteljka iz Kovačice.

Događaju su prisustvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, lokalne samouprave, udruženja žena Opštine Kovačica i brojne zvanice.

Projekat „Svetlost u tuđim očima“ realizovan je uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, u saradnji sa Centrom za socijalni rad Kovačica.

(Pančevac/RTV Kovačica/RTV Pančevo)