Zaštitna istraživanja na trasi gasovoda: Pančevo–Kovin–Opovo

Monografije Zavoda „Zaštitna arheološka istraživanja južnog Banata – trasa magistralnog gasovoda na teritoriji grada Pančeva i opština Kovin i Opovo“ predstavlja rezultate arheoloških istraživanja sprovedenih 2019. godine.

Publikacija donosi rezultate iskopavanja arheoloških lokaliteta na trasi magistralnog gasovoda, na delu koji je u nadležnosti Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu. Zbornik je nastao kao rezultat posvećenog rada velikog broja stručnjaka, na čijem čelu je bila arheolog Zavoda Maja Živković.

Stručni tim od 60 članova istražio je površinu od 25.000 m². Projekat je uspešno realizovan zahvaljujući međuinstitucionalnoj saradnji sa Arheološkim institutom u Beogradu, Narodnim muzejom Srbije, Narodnim muzejom Pančevo, Gradskim muzejom Vršac, Narodnim muzejom Zrenjanin, Zavičajnim muzejom Ruma, Muzejom Krajine u Negotinu i Muzejskom jedinicom Narodne biblioteke „Branko Radičević“ u Odžacima.

Prilikom istraživanja otkriveno je više od 100 arheoloških celina sa preko 10.000 pokretnih nalaza. Među njima, posebno mesto pripada izuzetno retkom nalazu ostave zlatnog nakita, ukupne težine 127,80 g, koja se sastojala od 12 ukrasa za kosu i lančića sa 21 karičicom.

Zaštitna arheološka istraživanja donela su značajne podatke o naseljavanju i kretanju stanovništva na prostoru južnog Banata – od praistorije, preko antike i srednjeg veka, do perioda osmanske vlasti.

