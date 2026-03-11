Stručnjaci iz Narodnog muzeja Pančevo pomažu u opremanju Vile Helena

U okviru druge faze projekta rekonstrukcije i adaptacije Vile Helena, konkretno uređenju enterijera i izložbenog prostora, u cilju unapređenja saradnje, opovačku kulturnu ustanovu posetili su vd direktor Narodnog muzeja Pančevo Miroslav Prvulj i arheolozi Jelena i Vojislav Đorđević, prenosi Glas Opova.

Kroz organizovanje zajedničkih likovnih izložbi, logističke podrške prilikom arheoloških iskopavanja na Ugar Bajbuku i kontinuirane stručne podrške, saradnja ove dve ustanove traje uspešno već nekoliko godina, a nastavlja se kroz realizaciju ovog aktuelnog projekta.

Direktorka ONB Opovo i Galerije „Jovan Popović“ Katarina Nikolić Ralić predstavila je svojim gostima izložbeni prostor Vile Helena i na radnom sastanku je dogovoreno da se deo artefakata sa poznatog arheološkog nalazišta Ugar Bajbuk u Opovu, ustupi na privremeni revers kako bi bili predstavljeni i opovačkoj publici.

„Ova saradnja predstavlja važan korak u formiranju buduće muzejske postavke i afirmaciji kulturnog nasleđa opštine Opovo. Zahvaljujemo se Narodnom muzeju Pančevo na podršci i saradnji u realizaciji ovog značajnog projekta.“ izjavila je Katarina Nikolić Ralić.

Otvaranje Vile Helene i izložbene postavke planirano je u maju, a postavku će činiti muzejska građa iz različitih oblasti – likovne i primenjene umetnosti, geologije, arheologije, numizmatike i etnologije, kao i istorijsko-dokumentarna i bibliotečka građa sa fondom stare i retke knjige.

(Glas Opova)