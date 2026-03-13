Udar na zloupotrebe u Pančevu i okolini: Ko prijavi tuđu njivu, gubi sve subvencije!

Ministarstvo poljoprivrede uvodi strože mere za dodelu podsticaja. Kako je saopšteno iz Uprave za agrarna plaćanja, osnovne subvencije za biljnu proizvodnju na parcelama koje su prijavljene bez vlasničkog lista ili ugovora o zakupu (faktičko korišćenje) neće biti automatski isplaćivane.

U slučajevima kada istu parcelu prijave i vlasnik i osoba koja je faktički obrađuje, novac neće biti uplaćen nikome sve dok se ne završe detaljne administrativne i terenske provere.

Cilj ove mere je sprečavanje zloupotreba i zaštita budžeta. Isplata će se izvršiti tek kada inspekcija na terenu utvrdi ko zaista obrađuje zemlju. Ministar poljoprivrede, prof. dr Dragan Glamočić, poručio je da država želi da osigura da svaki dinar stigne do onih koji su stvarno na njivama, uz nultu toleranciju na malverzacije.

Kazne za netačne podatke

Ministarstvo upozorava sve poljoprivrednike da svaka zloupotreba povlači ozbiljne posledice:

Pasivan status: Ako se utvrdi da su podaci netačni, gazdinstvo ide u pasivan status i gubi pravo na sve buduće subvencije.

Povraćaj novca: Korisnik će morati da vrati sav neosnovano primljen novac, i to sa pripadajućom kamatom.

Ove mere su deo unapređenja sistema kontrole kako bi se podrška usmerila isključivo ka pravim poljoprivrednim proizvođačima koji doprinose razvoju domaće poljoprivrede.

(Pančevac)