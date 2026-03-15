Velike vesti za Pančevce: Gradiće se regionalna pruga Pančevo–Zrenjanin–Subotica

Pančevo postaje nezaobilazna tačka u velikom investicionom ciklusu obnove srpskih železnica. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Aleksandra Sofronijević, najavila je izgradnju i modernizaciju regionalne pruge Pančevo–Zrenjanin–Subotica.

Iako su trenutno u fokusu brze pruge ka Budimpešti i Nišu, ministarka je naglasila da su regionalni pravci poput ovog ključni za svakodnevni život građana. Ova pruga će omogućiti brži, ekološki prihvatljiviji i moderniji prevoz putnika i robe između Pančeva i severa Vojvodine, čime će se značajno rasteretiti putni saobraćaj.

„Vraćamo se železnici kao održivom i modernom vidu transporta. Ovi lokalni i regionalni pravci možda nemaju toliki međunarodni značaj, ali su od ogromne važnosti za ljude koji ovde žive i rade“, poručila je Sofronijević.

Ovaj projekat deo je šire nacionalne strategije „Srbija 2030–2035”, kojom je predviđena modernizacija više od 1.000 kilometara pruga širom zemlje. Za Pančevce to znači bolju povezanost, nove ekonomske prilike i brži dolazak do Zrenjanina i Subotice modernim vozovima.

Inače, Aleksandra Sofronijević najvaila da se očekuje da do kraja marta bude uspostavljen putnički saobraćaj na železničkoj pruzi za velike brzine Beograd-Budimpešta i da će cena karte u jednom pravcu biti 25 evra, a da će pasoška i carinska kontrola biti ubrzana.Sofronijević je rekla da je za relaciju Beograd-Budimpešta predviđeno osam pari vozova sa 16 polazaka, pet srpskih „Soko” vozova i tri mađarska „Taurus” voza. Navela je da su planirane i dve direktne linije, bez zaustavljanja, odnosno samo sa tehničkim zaustavljanjem u stanici Kelebija koje će trajati 21 minut. Ministarka je rekla da su na pruzi ispunjeni svi najviši standardi bezbednosti i sigurnosti, kao i da je predveđeno da se ubrza pasoška i carinska kontrola. „Za vozove koji će direktno saobraćati između Beograda i Budimpešte predviđeno je da srpska strana graničnu i carinsku kontrolu obavi u ‘Beograd centru’ na Prokopu, a da mađarska strana to obavi u Kelebiji, odnosno da u vožnji obave pasošku i carinsku kontrolu“, rekla je Sofronijević za RTS. Istakla je da će to ubrzati putovanje i dodala da je pre sedam godina, kada je prestao pitnički saobraćaj na toj deonici, putovanje trajalo više od osam sati, a da će se sada na direktnim linijama trajato oko tri sata.

(Pančevac)