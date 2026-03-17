Spoj tradicije i nauke: Vršački đaci uz pomoć moderne mehanizacije podižu nove zasade loze

Prvi prolećni dani 2026. godine izveli su buduće poljoprivredne tehničare iz učionica pravo u vinograde. Učenici Poljoprivredne škole u Vršcu, zajedno sa svojim profesorima, započeli su podizanje naslona u novom zasadu, spajajući teorijsko znanje sa praktičnim radom na terenu.

Akcija je obuhvatila precizno razmeravanje terena i obeležavanje mesta za stubove, nakon čega su đaci uz pomoć motorne burgije pripremali rupe i postavljali betonske stubove. Ovaj važan posao prvi je korak ka formiranju modernog vinograda.

U narednoj fazi planirano je postavljanje pocinkovane žice, dok će tokom leta fokus biti na pažljivom oblikovanju kordunice vinove loze. Uz trud ovih vrednih mladih ljudi, kako je to nekada zapisao naš čuveni pesnik Vasko Popa, za godinu-dve u vinogradarevoj ruci zaista će se naći „zlatan grozd“.

Ovakva praksa omogućava učenicima da direktno učestvuju u stvaranju novih vrednosti i priprema ih za izazove moderne poljoprivredne proizvodnje po kojoj je vršački kraj nadaleko poznat.

