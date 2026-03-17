Sa Strelišta uklonjeno 15 kubika smeća sa tri divlje deponije

U zajedničkoj akciji JKP-a „Higijena“ i JKP-a „Zelenilo“, prostor u ulicama Janka Veselinovića i Veljka Petrovića očišćen je i oplemenjen novim sadnicama ruja i tuja.

17.03.2026

Foto: Radovan Đerić

Zaposleni u RJ „Čistači“ i „Iznošenje otpada“ JKP-a „Higijena“ Pančevo očistili su tri divlje deponije u naselju Strelište, a radnici JKP-a „Zelenilo“ zasadili su listopadna i zimzelena stabla oko kontejnera.

Uklonjeno je 15 kubnih metara kabastog i građevinskog otpada oko stajališta za kontejnere – na uglu ulica Janka Veselinovića i Veljka Petrovića, gde je zasađeno pet stabala ruja, u Janka Veselinovića 5, gde je posađeno osam tuja, i na kraju ulice, gde su postojećem zelenilu pridodata tri ruja.

Saradnja će se nastaviti na drugim adresama na kojima su zabeležene divlje deponije. One nastaju odlaganjem kabastog i građevinskog otpada (koji može pristizati iz domaćinstava, sa raznih stovarišta i gradilišta, iz objekata pravnih lica i sl.) oko kontejnera za komunalni (svakodnevni, kućni) otpad, namenjenih stanarima okolnih zgrada, ili na drugoj javnoj površini. Dosad su uređene javne površine u naseljima: Tesla, Sodara, Zelengora, Kotež II i Strelište, gde je usledio povratak.
Za svaku gomilu otpada potrebna je dodatna mehanizacija, kao i radna snaga. Prijava Komunalnoj inspekciji je neophodna; može biti i anonimna. Poslovi vanrednog čišćenja su veoma složeni i predstoji im reorganizacija zaposlenih da se ne bi remetio redovan raspored pražnjenja posuda za komunalni otpad.

 

 

Tada se, po inspekcijskom nalogu, angažuju dodatni radni sastav i specijalna vozila, s obzirom na to da se autosmećarima, kojima se prazne posude za komunalni otpad, ne mogu prevoziti komponentne kabastog i građevinskog otpada koje bi pokvarile mehanizam kamiona.
Prema Gradskoj Odluci o održavanju čistoće i upravljanju otpadom, usklađenoj sa Zakonom o komunalnim delatnostima i Zakonom o upravljanju otpadom, zabranjeno je odlagati: 1. komunalni otpad van uličnih posuda za otpad; 2. građevinski otpad, nastao u toku izvođenja građevinskih radova, na površinu javne namene.
U stubne kante treba odlagati sitne otpatke, u kontejnere i kućne kante – komunalni otpad. Pepeo treba odložiti u rashlađenom stanju, u vezanim vrećama, pored kontejnera. U suprotnom, žar može oštetiti kamione i upaliti kontejnere.

Kada je reč o kabastom otpadu, stanovništvo ga može izneti ispred domaćinstava tokom aprilske i oktobarske akcije, dvaput godišnje, kada ga Javno komunalno preduzeće „Higijena“ besplatno odvozi i deponuje. Mimo akcije, građanima – korisnicima usluga JKP-a „Higijena“ Pančevo omogućeno je, odlukom preduzeća, da kabasti i građevinski otpad odnesu na Staru deponiju, gde je deponovanje besplatno za količine do tri kubna metra.

Na to imaju pravo svakog meseca. Bitno je da dođu lično, da ne bi bilo zloupotreba, i da prikažu poslednji plaćen „Higijenin“ račun za odnošenje komunalnog otpada. Drugi način da pravilno odlože kabasti/građevinski otpad je unajmljivanje kontejnera, radnika i vozila „Higijene“, u vidu vanredne usluge koja se naplaćuje prema cenovniku koji je postavljen na sajtu preduzeća.
Čistije, ipak može!

(Pančevac

