Dom zdravlja Pančevo: Ovo je radno vreme za prvomajske praznike

Povodom predstojećeg praznika, Dom zdravlja Pančevo organizovao je dežurstva svojih službi kako bi građanima bila dostupna neophodna zdravstvena zaštita.

Raspored dežurstava po službama:

Dežurna ambulanta (opšta medicina): Zdravstvena ambulanta „Gornji grad“ radiće od 07:00 do 19:00 sati.

Dečji dispanzer: Odeljenje za zdravstvenu zaštitu predškolske dece dežura od 07:00 do 19:00 sati.

Laboratorija: Služba za laboratorijsku dijagnostiku prima hitne slučajeve od 07:00 do 19:00 sati (prijem pacijenata do 18:00 časova).

Stomatologija: Služba stomatološke zdravstvene zaštite biće dostupna od 08:00 do 18:00 sati.

Seoske ambulante: Zdravstvene stanice u naseljenim mestima radiće skraćeno, od 07:00 do 12:00 sati.

Služba kućnog lečenja: Radno vreme je od 07:00 do 12:00 sati.

Patronažna služba: Služba polivalentne patronaže dežura od 07:00 do 12:00 sati.

Služba hitne medicinske pomoći radiće uobičajeno (24 sata).

