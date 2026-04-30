Dom zdravlja Pančevo: Ovo je radno vreme za prvomajske praznike

30.04.2026
Povodom predstojećeg praznika, Dom zdravlja Pančevo organizovao je dežurstva svojih službi kako bi građanima bila dostupna neophodna zdravstvena zaštita.
Raspored dežurstava po službama:
Dežurna ambulanta (opšta medicina): Zdravstvena ambulanta „Gornji grad“ radiće od 07:00 do 19:00 sati.
Dečji dispanzer: Odeljenje za zdravstvenu zaštitu predškolske dece dežura od 07:00 do 19:00 sati.
Laboratorija: Služba za laboratorijsku dijagnostiku prima hitne slučajeve od 07:00 do 19:00 sati (prijem pacijenata do 18:00 časova).
Stomatologija: Služba stomatološke zdravstvene zaštite biće dostupna od 08:00 do 18:00 sati.
Seoske ambulante: Zdravstvene stanice u naseljenim mestima radiće skraćeno, od 07:00 do 12:00 sati.
Služba kućnog lečenja: Radno vreme je od 07:00 do 12:00 sati.
Patronažna služba: Služba polivalentne patronaže dežura od 07:00 do 12:00 sati.
Služba hitne medicinske pomoći radiće uobičajeno (24 sata).
