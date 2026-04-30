Šest medalja za džudiste Dinama na prvenstvu Vojvodine

20:00

30.04.2026

Na Školskom prvenstvu Vojvodine u džudou, održanom 29. aprila u Novom Sadu, takmičari pančevačkog Džudo kluba „Dinamo“ ostvarili su zapažen uspeh.

U konkurenciji najboljih mladih boraca pokrajine, 17 predstavnika Dinama izborilo je ukupno šest odličja – jedno zlato, tri srebra i dve bronze.

Najsjajniju, zlatnu medalju, osvojila je Lena Ivanović (učenice I razreda, do 40kg).
Srebrnim medaljama okitili su se:
Marko Slavković (učenici I razreda, do 50kg)
Hristina Dimitrijevski (učenice II razreda, do 40kg)
Aleksandar Popović (učenici III razreda, do 81kg)
Bronzane medalje osvojili su:
Uroš Bačević (učenici I razreda, do 28kg)
Lena Erdeljan (učenice IV razreda, do 52kg)

Sjajan niz rezultata krunisan je plasmanom na Školsku olimpijadu, koja će se održati 5. maja u Beogradu. Normu za ovo prestižno takmičenje izborili su Hristina Dimitrijevski, Aleksandar Popović i Lena Erdeljan.

(Pančevac/S.L)

