Šest medalja za džudiste Dinama na prvenstvu Vojvodine
20:00
30.04.2026
Na Školskom prvenstvu Vojvodine u džudou, održanom 29. aprila u Novom Sadu, takmičari pančevačkog Džudo kluba „Dinamo“ ostvarili su zapažen uspeh.
U konkurenciji najboljih mladih boraca pokrajine, 17 predstavnika Dinama izborilo je ukupno šest odličja – jedno zlato, tri srebra i dve bronze.
Sjajan niz rezultata krunisan je plasmanom na Školsku olimpijadu, koja će se održati 5. maja u Beogradu. Normu za ovo prestižno takmičenje izborili su Hristina Dimitrijevski, Aleksandar Popović i Lena Erdeljan.
(Pančevac/S.L)