Stefan Pirgić ostaje u Železničaru do 2029. godine

Fudbalski klub Železničar nastavlja sa jačanjem igračkog kadra za budućnost – Stefan Pirgić produžio je ugovor sa klubom iz Pančeva na još tri godine.

Jedan od najstandardnijih igrača ove sezone obavezao se na vernost Železničaru do 2029, čime je potvrđena jasna namera kluba da zadrži ključne fudbalere i gradi tim na zdravim temeljima.

O tome je govorio i sportski direktor Bojan Šaranov, posle ozvaničenja nove saradnje sa 23-godišnjim vezistom.

– Pirgić je u potpunosti zaslužio novi ugovor – svojim odnosom, i kada je igrao i kada nije bio u prvom planu. On je pravi primer kako se dolazi do statusa i kako se on održava. Pored kvaliteta, poseduje karakter kakav želimo u timu. Način na koji se ponaša i na terenu i van njega u potpunosti se poklapa sa profilom igrača kakve tražimo. To je profil igrača na kojem želimo da gradimo budućnost, i kakve ćemo nastojati da zadržimo i dovodimo u naš klub – izjavio je Šaranov.

Potom je dodao:

– Dogovor smo postigli za dva minuta, iako je on jedan od najtraženijih naših igrača. Nije razmišljao o drugim ponudama, prepoznao je naš klub kao najbolju sredinu za razvoj i to izuzetno cenimo. Ovaj ugovor je priznanje za Stefanov dosadašnji rad, ali i obaveza da nastavi da napreduje i potvrđuje kvalitet. U poslednjih šest meseci napravio je veliki iskorak i kao igrač i kao profesionalac, shvatio je šta znači elitni fudbal. To je i naša pobeda kao kluba – gotovo svi igrači su ostvarili veliki napredak u prethodnom periodu, kao igrači i kao ljudi, a Pirgić je pravi primer toga.

Za kraj i jasna poruka:

– Iskreno sam ponosan na njegov put do sada. Njegove fizičke predispozicije, karakter i potencijal jasno ukazuju da može da bude konkurentan i u ozbiljnim ligama. Verujem da ima još mnogo prostora za napredak i da će tek pokazati svoj puni potencijal – poentirao je prvi čovek sportskog sektora Železničara.

Ni Pirgić nije krio zadovoljstvo zbog nastavka saradnje.

– Znači mi veliko poverenje koje mi klub ukazuje. Osećam se ovde odlično i drago mi je što ćemo nastaviti saradnju. Ovo je sredina u kojoj mogu da napredujem i da dam svoj maksimum. Mislim da još mnogo mogu da ponudim Železničaru i jako se radujem novim izazovima u narednim sezonama. Ambicije kluba i način na koji se radi mi potpuno odgovaraju. Od prvog dana sam video da postoji jasan plan i želja za napretkom. Takođe, atmosfera u svlačionici i odnos sa saigračima su na vrhunskom nivou. Železničar je postao klub za poželeti, naročito kad su u pitanju mladi igrači.

Ciljevi za budućnost su jasni:

– Želim da budem još konstantniji, da pomognem ekipi maksimalno u svakom pogledu, ne samo na terenu. Uvek može bolje i ka tome težim. Da zajedno sa klubom nastavljamo da podižemo lestvicu i beležimo još veće uspehe. Ako nastavimo da radimo kao do sad, siguran sam da će to doći.

Imao je Pirgić šta da poruči i navijačima:

– Njihova energija se oseća na terenu i često nam daje dodatni motiv. Veoma sam srećan što ih ima sve više na tribinama. To je znak da radimo nešto dobro. Nadam se da ćemo ih obradovati dobrim igrama i rezultatima i u narednom periodu. Hvala vam na podršci do sada. Nastavite da budete uz nas, a mi ćemo dati sve od sebe da vas učinimo ponosnim. Ono najbolje tek sledi! – zaključak je Stefana Pirgića.

Podsetimo, Pirgić je u Železničar stigao u avgustu 2024. godine. Do sada je upisao 49 nastupa za pančevački tim, uz dva gola i šest asistencija.

U međuvremenu je skrenuo pažnju na sebe i selektora Veljka Paunovića, pa je nedavno bio deo reprezentativne akcije sačinjene od igrača iz Superlige.

(FK Železničar)