NIS grupa u prvom tromesečju: Očuvana stabilnost poslovanja i uredno snabdevanje tržišta

U prvom tromesečju 2026. godine NIS grupa je poslovala u izuzetno složenim uslovima i pod uticajem ograničenja nametnutih kratkoročnim licencama Ministarstva finansija SAD. Ove okolnosti uticale su na finansijske i operativne pokazatelje NIS-a, posebno kada je reč o smanjenju obima prerade sirove nafte i prometa naftnih derivata u odnosu na isti period prethodne godine. Takođe, NIS grupa je sprovela mere za optimizaciju troškova na svim nivoima, uz zadržavanje finansiranja strateških projekata važnih za bezbednost i dalje poslovanje NIS grupe.

U takvim uslovima NIS grupa je u prva tri meseca 2026. godine uspela da održi pokazatelj EBITDA na pozitivnom nivou od 11 milijardi dinara. Ujedno, ostvarena je neto dobit od 2,8 milijardi dinara, čemu su, između ostalog, doprineli efekat jeftinijih zaliha nafte i rast cena nafte na svetskom tržištu. Prosečna cena nafte tipa Brent u izveštajnom periodu bila je 80,6 dolara za barel, što je 7 odsto više nego u prvom kvartalu 2025. godine.

Za finansiranje investicionih projekata u periodu januar-mart tekuće godine NIS je izdvojio 6,3 milijarde dinara, a najviše je investirano u oblast istraživanja i proizvodnje nafte i gasa. Operativni novčani tok iznosi 16,7 milijardi dinara, a obračunate obaveze po osnovu poreza i drugih javnih prihoda 44 milijarde dinara. Smanjena je ukupna zaduženost prema bankama na 373,7 miliona evra.

U periodu januar-mart 2026. godine ukupan obim proizvodnje nafte i gasa iznosio je 280,3 hiljade uslovnih tona, a obim prerade sirove nafte i poluproizvoda 642,8 hiljada tona. Promet naftnih derivata bio je 592,2 hiljade tona, dok ukupan obim proizvedene električne energije u prvom kvartalu ove godine iznosi 40,5 GWh.

U nastavku godine, usled kompleksnih okolnosti za poslovanje, NIS će ostati posvećen urednom snabdevanju tržišta, očuvanju finansijske discipline i socijalnoj stabilnosti zaposlenih.

