NIS grupa u prvom tromesečju: Očuvana stabilnost poslovanja i uredno snabdevanje tržišta

Šest medalja za džudiste Dinama na prvenstvu Vojvodine
20:00
30.04.2026
U prvom tromesečju 2026. godine NIS grupa je poslovala u izuzetno složenim uslovima i pod uticajem ograničenja nametnutih kratkoročnim licencama Ministarstva finansija SAD. Ove okolnosti uticale su na finansijske i operativne pokazatelje NIS-a, posebno kada je reč o smanjenju obima prerade sirove nafte i prometa naftnih derivata u odnosu na isti period prethodne godine. Takođe, NIS grupa je sprovela mere za optimizaciju troškova na svim nivoima, uz zadržavanje finansiranja strateških projekata važnih za bezbednost i dalje poslovanje NIS grupe.
Za finansiranje investicionih projekata u periodu januar-mart tekuće godine NIS je izdvojio 6,3 milijarde dinara, a najviše je investirano u oblast istraživanja i proizvodnje nafte i gasa. Operativni novčani tok iznosi 16,7 milijardi dinara, a obračunate obaveze po osnovu poreza i drugih javnih prihoda 44 milijarde dinara. Smanjena je ukupna zaduženost prema bankama na 373,7 miliona evra.
U periodu januar-mart 2026. godine ukupan obim proizvodnje nafte i gasa iznosio je 280,3 hiljade uslovnih tona, a obim prerade sirove nafte i poluproizvoda 642,8 hiljada tona. Promet naftnih derivata bio je 592,2 hiljade tona, dok ukupan obim proizvedene električne energije u prvom kvartalu ove godine iznosi 40,5 GWh.
U nastavku godine, usled kompleksnih okolnosti za poslovanje, NIS će ostati posvećen urednom snabdevanju tržišta, očuvanju finansijske discipline i socijalnoj stabilnosti zaposlenih.
(Pančevac)