Maturanti škole „Paja Marganović” položili ispit humanosti: Veliko srce za buduće davaoce krvi

Hala i prostorije Crvenog krsta Pančevo pre nekoliko dana bili su ispunjeni mladošću i plemenitošću kada su maturanti Ekonomsko-trgovinske škole „Paja Marganović” još jednom dokazali da humanost ne poznaje godine, ali i da su spremni za najvažnije životne lekcije.

Akciju je obeležio veliki broj „prvih davanja”, a nasmejana lica maturanata pokazala su da straha od igle nema kada je cilj spasavanje ljudskih života. Posebnu notu ovoj akciji dali su profesori škole, koji su i sami dugogodišnji davaoci krvi. Oni su ličnim primerom pokazali svojim đacima koliko je važno biti tu za druge, stvarajući atmosferu zajedništva i solidarnosti.

Crveni krst Pančevo upućuje veliko srce svim učenicima i kolektivu škole „Paja Marganović” na iskazanoj hrabrosti i empatiji.

Poziv ostalim školama

Ovim putem pozivamo i ostale srednje škole u Pančevu da se pridruže ovoj humanoj misiji. Postanite i vi deo priče koja spasava živote – možda je baš vaša škola sledeća stanica humanosti!

(Pančevac)