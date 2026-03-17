Pančevo Pančevo u slikama

Maturanti škole „Paja Marganović” položili ispit humanosti: Veliko srce za buduće davaoce krvi

13:30

17.03.2026

Podeli vest:

Foto: IN(Crvenikrst Pančevo

Hala i prostorije Crvenog krsta Pančevo pre nekoliko dana bili su ispunjeni mladošću i plemenitošću kada su maturanti Ekonomsko-trgovinske škole „Paja Marganović” još jednom  dokazali da humanost ne poznaje godine, ali i da su spremni za najvažnije životne lekcije.
Akciju je obeležio veliki broj „prvih davanja”, a nasmejana lica maturanata pokazala su da straha od igle nema kada je cilj spasavanje ljudskih života. Posebnu notu ovoj akciji dali su profesori škole, koji su i sami dugogodišnji davaoci krvi. Oni su ličnim primerom pokazali svojim đacima koliko je važno biti tu za druge, stvarajući atmosferu zajedništva i solidarnosti.
Crveni krst Pančevo upućuje veliko srce svim učenicima i kolektivu škole „Paja Marganović” na iskazanoj hrabrosti i empatiji.

 

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram

 

Објава коју дели Crveni krst Pančevo (@crvenikrstpancevo)

Poziv ostalim školama
Ovim putem pozivamo i ostale srednje škole u Pančevu da se pridruže ovoj humanoj misiji. Postanite i vi deo priče koja spasava živote – možda je baš vaša škola sledeća stanica humanosti!

(Pančevac)

Tagovi

Crveni krst Ekonomsko-trgovinske škole Paja Marganović Pančevo

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.