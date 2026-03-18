Mramorak, Deliblato i Šumarak očišćeni od deponija: Kamere sada snimaju svaki pokret

Opština Kovin uspešno je završila veliki projekat uklanjanja divljih deponija na četiri ključne lokacije: u Mramorku, Deliblatu, Šumarku i samom Kovinu. Kako bi ove javne površine ostale čiste i uređene, uvedene su rigorozne mere kontrole.

Video-nadzor aktivan 24 časa

Zahvaljujući podršci Ministarstva zaštite životne sredine, na tri očišćene lokacije postavljen je savremeni sistem video-nadzora. Kamere rade non-stop, a ovlašćeni radnici Opštine imaju stalan uvid u snimke. To znači da će svako ko pokuša da ponovo odloži otpad na ovim mestima biti identifikovan u rekordnom roku.

Slede kazne za prekršioce

Iz Opštine podsećaju građane da je odlaganje smeća na mestima koja nisu predviđena za tu namenu strogo zabranjeno. Uz pomoć video-snimaka kao dokaza, nadležne službe će postupati u skladu sa Odlukom o komunalnom uređenju, što podrazumeva visoke novčane kazne za nesavesne pojedince.

Apel na svest građana

Cilj ovih mera nije samo kažnjavanje, već očuvanje zdrave životne sredine. Apeluje se na sve stanovnike opštine Kovin da otpad odlažu isključivo na za to predviđena mesta, kako bi njihova naselja ostala lepa i prijatna za život. Opština ostaje posvećena stvaranju čistijeg i uređenijeg okruženja za sve svoje građane.

(Opština Kovina)