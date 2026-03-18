Rukovodstvo Hemofarma ugostilo premijera Macuta: Vršac ostaje centar farmaceutske industrije

Premijer Srbije Đuro Macut posetio je danas kompaniju Hemofarm u Vršcu, gde se sastao sa rukovodstvom na čelu sa generalnim direktorom Ronaldom Zeligerom. Sastanku o dosadašnjem poslovanju i daljim strateškim planovima prisustvovale su i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministarka za zaštitu životne sredine Sara Pavkov, kao i predstavnici Ministarstva privrede.

Nakon radnog sastanka, premijer i ministarke obišli su pogon za proizvodnju injekcionih proizvoda i savremeni visokoregalni magacin, uverivši se u visoke standarde i tehnološku opremljenost vršačke fabrike.

Stub srpske privrede i izvoza Nakon obilaska modernih proizvodnih pogona, premijer Đuro Macut istakao je važnost Hemofarma za ekonomsku stabilnost zemlje:

„Hemofarm nije samo lider na našem tržištu, već i ponos srpske privrede koji svojim izvoznim rezultatima postavlja visoke standarde u celom regionu. Država će nastaviti da podržava ovakve sisteme koji spajaju vrhunsku tehnologiju, brigu o životnoj sredini i otvaranje kvalitetnih radnih mesta. Naš cilj je da Vršac i dalje bude centar farmaceutske izvrsnosti koji snabdeva tržišta širom sveta“, poručio je Macut.

Hemofarm je neprikosnoveni lider na farmaceutskom tržištu Srbije. Kao najveći domaći izvoznik lekova, kompanija ostvaruje više od 80 odsto ukupnog izvoza farmaceutskih proizvoda iz zemlje. Sa godišnjom proizvodnjom od oko sedam milijardi tableta i kapsula, njihovi proizvodi prisutni su na tržištima Evropske unije, Jugoistočne Evrope, Bliskog istoka, Afrike i zemalja ZND.

Iako se glavno sedište i centralni proizvodni kompleks nalaze u Vršcu, Hemofarm uspešno posluje i na lokacijama u Dubovcu i Šapcu, uz razvijenu mrežu predstavništava širom Srbije (Beograd, Niš, Novi Sad, Kragujevac) i proizvodne pogone u Banjaluci i Podgorici.

Ova poseta potvrđuje značaj Hemofarma ne samo za lokalnu zajednicu, već i za stabilnost celokupnog privrednog sistema Srbije.

