Na sednici Skupštine: Usklađivanje sa stanjem na terenu

Predsednik Skupštine grada Pančeva Tigran Kiš otvorio je 18. marta desetu sednicu lokalnog parlamenta. Bilo je nešto manje od 70 tačaka dnevnog reda, a posebno su bile važne one sa početka: planovi generalne regulacije Potamišja i Gradske šume i nekoliko sela sa teritorije grada.

Stoga, prvi je pred mikrofon stao Slave Bojadžievski, direktor JP-a „Urbanizam”. On je kazao da su planovi za naseljena mesta Grada Pančeva mahom rađeni pre deset do petnaest godina, te da su u tom smislu „zreli” za usklađivanje sa novom zakonskom procedurom i sa stanjem na terenu i potrebama građana.

– Prethodne godine smo započeli izradu Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Kačarevo, dok na današnjoj sednici Skupštine grada treba da budu donete odluke za još dva naseljena mesta – Starčevo i Jabuku. Takođe, praksa prezentovanja planskih dokumenata je promenjena, te se sada javna prezentacija obavlja u mesnim zajednicama naselja za koje se plan radi. U vezi sa tim, građani Starčeva i Jabuke će imati prilike da u narednim mesecima vide šta će se od planskih rešenja promeniti i kakve će promene biti predložene u njihovim naseljima – najavio je Bojadžievski.

Sa druge strane, Generalni urbanistički plan Pančeva je podelio sam grad na jedanaest celina. Zato je na sednici doneta i Odluka za izradu Plana generalne regulacije Celina 10, Potamišje i Gradska šuma u Pančevu. Razlog za izradu je, osim usklađivanja Plana sa zakonskom regulativom, preispitivanje urbanističkih parametara i definisanje koridora za saobraćajnu, energetsku, vodoprivrednu i komunalnu infrastrukturu.

Bojadžievski je dodao:

– Da JP „Urbanizam” vredno radi govori i činjenica da je već na prvoj Skupštini u 2026. godini usvojen planski dokument Izmene i dopune plana generalne regulacije naseljenog mesta Banatsko Novo Selo. Isto tako, 10. marta je bila održana i javna prezentacija Plana generalne regulacije za Kačarevo kojoj su, na naše zadovoljstvo, bili prisutni žitelji ovog naselja, i oni će u skladu sa prikazanim rešenjem dati određene sugestije kako bismo Plan učinili još boljim. U toku je izrada i druge planske dokumentacije o kojoj će biti reči drugom prilikom.

Neophodna je bila i eksterna revizija završnog računa budžeta grada Pančeva za 2025, kao i pristupanje izradi teritorijalne Strategije urbanog područja grada Pančeva. Teme su i PU „Dečja radost”, te davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Pančeva za 2026. Izmene i dopune godišnjih programa poslovanja javno-komunalnih preduzeća i gradskih ustanova takođe su stvari o kojima su predstavnice i predstavnici građana raspravljali za govornicom.

Izveštaje o godišnjim aktivnostima podneli su Lokalni ombudsman i Gradski štab za vanredne situacije, a narativni finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima iz budžeta grada Pančeva za 2025. godinu predstavio je Dom zdravlja. Kao i uvek, bilo je i kadrovskih pitanja.

Najviše vremena na sednici koja je trajala četiri sata prošlo je tokom rasprave o školskom odboru Gimnazije „Uroš Predić”. Za reč su se javljali brojni predstavnici opozicije – Ksenija Beč, Zoran Jovanović, Tamara Maksić (…) – a replicirali su im gradonačelnik Aleksandar Stevanović, njegov zamenik Predrag Stojadinov, Ivan Tešić… Na kraju, predstavnici vlasti bili su uzdržani prilikom glasanja, pa predlog o izmenama sastava odbora nije prošao.

(Pančevac / S. Trajković)

