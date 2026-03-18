POLEN U PANČEVU: Počinje i sezona breze

Prethodna sedmica je i po cvetanju drveća pokazala da nam je proleće zakucalo na vrata. Prema merenjima Zavoda za javno zdravlje Pančevo, u sedmici od 9. do 15. marta u vazduhu Pančeva detektovane su visoke koncentracije polena tisa i čempresa i srednje koncentracije polena topole, dok su ostale vrste polena bile na niskom nivou.

Za ovu sedmicu je prognoziran porast koncentracija polena javora, breze, jasena, topole, vrbe i bresta.

Prema savetu primarijusa doktorke Dubravka Nikolovski osobe koje su osetljive na polen drveća treba blagovremeno da se konsultuju sa lekarom u vezi prevencije i terapije i da boravak na otvorenom planiraju u skladu sa prognozom prisustva alergenog polena u vazduhu.

Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Pančevo o koncentraciji polena od 2019. može se reći da je ova godina uobičajena za treću sedmicu u martu i po vrsti drveća koje cveta, a i po količini polena koji leti u vazduhu Pančeva. Prošla 2025. bila je doduše nešto jača o ukupnoj količini polena zahvaljujući uglavnom većoj koncentraciji polena jove i javora.

(Pančevac)

