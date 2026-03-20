70.000 novih sadnica za Vršac i 22 sela

Iz sedam plastenika JKP „Drugi oktobar“ stiže cveće za ukrašavanje javnih površina, prodaju i poklone obrazovnim ustanovama u okviru meseca čistoće.

17:00

20.03.2026

Rasadnici Gradskog zelenila u Vršcu u svojoj proizvodnji imaju 70.000 jedinki raznog cveća. Jedan deo njih se koristi za sadnju u gradu i selima, dok se ostali rasadi prodaju na veliko i malo, prenosi RTV Pančevo.

Služba “Zelenila” u okviru  JKP “Drugi oktobar” ima sedan plastenika u kojima je posađeno 70 000 jedinski raznog cveća. Svaki od plastenika je karakterističan po određenoj vrsti cveća koje se dalje prodaje na veliko i malo, dok jedan deo cveća ulepšava ulice grada Vršca.

Služba “Zelenila” održava čistoću na javnim površinama grada Vršca i u 22 sela na njegovoj teritoriji.

U aprilu “mesecu čistoće” Gradsko zelenilo učestvuje u raznim akcijama i otvara  svoja vrata svima koji su zainteresovani da se bliže “upoznaju” sa njihovim radom. Zaposleni u ovom preduzeću redovno posećuju vrtiće i škole i drže predavanja na temu o očuvanja životne sredine, ali i poklanjaju cveće obrazovnim ustanovama.

Ove aktivnosti JKP ‘Drugi oktobar’ pokazuju da uređenje grada nije samo posao, već zajednička misija. Edukacijom najmlađih i stalnim ulaganjem u sopstvenu proizvodnju, Vršac i njegova sela postaju ne samo lepša, već i svesnija važnosti očuvanja prirode koja nas okružuje.

(Pančevac/RTV Pančevo)

