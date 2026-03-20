Vršac: 80 učenika u trci za titulu najboljeg kuvara i konobara

Poljoprivredna škola „Vršac“ je domaći 21. Republičkog takmičenja učenika ugostiteljskih škola, koje će okupiti buduće zvezde kulinarstva, poslastičarstva i usluživanja. Svečano otvaranje zakazano je za danas u 11:30 časova, a nadmetanje će trajati tokom celog vikenda.

Svoje učešće potvrdilo je 80 talentovanih učenika iz cele Srbije. Organizatori očekuju vrhunsku veštinu u pripremi jela i kolača, kao i visok nivo profesionalizma u posluživanju gostiju. Kako bi se domaći takmičari predstavili u najboljem svetlu, sa njima intenzivno radi profesor Milenko Dabić, bruseći tehniku i zanat koji će ocenjivati stručni žiri.

Specifičnost ovogodišnjih priprema bila je i saradnja sa lokalnom samoupravom. Predstavnici Gradske kuće Vršac našli su se u ulozi gostiju u improvizovanom restoranu škole, pomažući budućim konobarima i kuvarima da savladaju tremu i usavrše komunikaciju u realnim uslovima pred ovako važan događaj.

Poljoprivredna škola „Vršac“ baštini tradiciju dužu od jednog veka, tokom koje je obrazovala generacije stručnjaka.

Danas školu pohađa oko 400 učenika raspoređenih u 18 odeljenja poljoprivredne, prehrambene, veterinarske, turističke i ugostiteljske struke. Domaćinstvo ovog prestižnog takmičenja još jedna je potvrda kvaliteta rada ove ustanove u dva ključna područja: poljoprivredi i preradi hrane, kao i trgovini, ugostiteljstvu i turizmu.