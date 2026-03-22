Dolovo protiv deponija: Kamere snimaju nesavesne

Završeno četvorodnevno čišćenje kritičnih lokacija; JKP „Dolovo“ uvodi video-nadzor kod Švabine bare.
16:00
22.03.2026
Završeno četvorodnevno čišćenje kritičnih lokacija; JKP „Dolovo“ uvodi video-nadzor kod Švabine bare.
Javno komunalno preduzeće „Dolovo“, u saradnji sa Mesnom zajednicom, uspešno je realizovalo akciju uklanjanja divljih deponija na nekoliko kritičnih lokacija.
Direktorka JKP „Dolovo“, Dragana Stojkov, istakla je da su ekipe četiri dana radile na raščišćavanju prostora kod merne stanice, dok je na atarskom putu prema Švabinoj bari uklonjeno smeće koje je godinama onemogućavalo bezbedno mimoilaženje traktora.Kako bi se sprečilo ponovno stvaranje deponija, na očišćenim mestima postavljene su kamere. Ova mera bi trebalo da stane na put neodgovornom odlaganju otpada i očuva postignutu čistoću.
Akcija se nastavlja čišćenjem i treće planirane lokacije, a građani sve detalje o terminima i aktivnostima mogu pratiti na zvaničnoj internet stranici preduzeća.
(RTV Pančevo)
Završeno četvorodnevno čišćenje kritičnih lokacija; JKP „Dolovo“ uvodi video-nadzor kod Švabine bare.
16:00
22.03.2026
Završeno četvorodnevno čišćenje kritičnih lokacija; JKP „Dolovo“ uvodi video-nadzor kod Švabine bare.
15:00
22.03.2026
Završeno četvorodnevno čišćenje kritičnih lokacija; JKP „Dolovo“ uvodi video-nadzor kod Švabine bare.
14:00
22.03.2026
Završeno četvorodnevno čišćenje kritičnih lokacija; JKP „Dolovo“ uvodi video-nadzor kod Švabine bare.
13:33
22.03.2026
Završeno četvorodnevno čišćenje kritičnih lokacija; JKP „Dolovo“ uvodi video-nadzor kod Švabine bare.
13:30
22.03.2026
Završeno četvorodnevno čišćenje kritičnih lokacija; JKP „Dolovo“ uvodi video-nadzor kod Švabine bare.
13:00
22.03.2026
Završeno četvorodnevno čišćenje kritičnih lokacija; JKP „Dolovo“ uvodi video-nadzor kod Švabine bare.
19:14
21.03.2026
Završeno četvorodnevno čišćenje kritičnih lokacija; JKP „Dolovo“ uvodi video-nadzor kod Švabine bare.
15:00
21.03.2026
Završeno četvorodnevno čišćenje kritičnih lokacija; JKP „Dolovo“ uvodi video-nadzor kod Švabine bare.
13:00
21.03.2026
Završeno četvorodnevno čišćenje kritičnih lokacija; JKP „Dolovo“ uvodi video-nadzor kod Švabine bare.
12:00
21.03.2026
