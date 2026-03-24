Mališani iz ‘Plavog čuperka’ sadili javore: Nova zelena oaza u Vršcu

Ugao ulica Fruškogorske i Vojvode Knićanina postaće mala oaza za uživanje i odmor, zahvaljujući akciji Gradskog zelenila i JKP “Drugi oktobar” iz Vršca. Upravo na ovoj lokaciji posađeno je 15 stabala javora, a akciju su pomogle vredne ruke mališana iz vrtića “Plavi čuperak”. Upravo na ovom mestu urađena je rekonstrukcija starog parka, rekla je za RTV Pančevo rukovodilac Marijeta Banda.

Sem ovog parka Gradsko zelenilo sau saradnji sa “Drugim oktobrom” ulepšalo je mnoge parkove u gradu i na taj način dalo im jednu drugu, posebnu ”dimenziju” i lepš izgled.

Gradsko zelenilo, JKP “Drugi oktobar” i grad Vršac uskoro će sprovesti veliki projekat pošumljavanja zaštićenog prirodnog dobra Mali rit i deo Vršačkih planina. Ovaj projekat sprovodi se u saradnji sa UNDP-jem i biće zasađeno 9.000 sadnica. Na taj način stvoriće se vetrozaštitni pojas važan za ovaj deo Južnog Banata.

