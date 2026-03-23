VITMAN: Kotež 1 dobija novu saobraćajnicu

Počela rekonstrukcija Ulice Marije i Lazara Dragičevića
16:00
23.03.2026
Gradska menadžerka Maja Vitman danas je razgovarala sa stanovnicima Ulice Marije i Lazara Dragičevića i s novinarima. O povodu svog dolaska na teren rekla je:
– Krećemo sa radovima na rekonstrukciji Ulice Marije i Lazara Dragičevića u naselju Kotež 1, koja je dugo očekivana investicija za stanovnike ovog dela Pančeva. Radujemo se što smo danas ovde i ispunjavamo data obećanja. Ovaj projekat predstavlja još jedan važan korak u sistemskom uređenju komunalne infrastrukture na teritoriji grada i ima značaj za svaku porodicu, za svakog građanina i za razvoj lokalne samouprave.
Ulica Marije i Lazara Dragičevića ujedno čini 224. saobraćajnicu koja se realizuje u poslednjih šest godina, što jasno pokazuje, prema rečima gradske menadžerke, „snagu investicionog ciklusa i veliki uspeh aktuelne gradske vlasti u modernizaciji Pančeva”. Ovo je bila jedina neasfaltirana saobraćajnica u ovom delu naselja, a početku radova prethodilo je složeno i višegodišnje rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, što je bio neophodan uslov da se pristupi kompletnoj rekonstrukciji. Sredstva za realizaciju projekta obezbeđena su direktno iz budžeta Grada Pančeva, što potvrđuje finansijsku stabilnost grada i snažan investicioni ciklus usmeren ka poboljšanju kvaliteta života.
Maja Vitman je dodala:
– Naši sugrađani do sada nisu imali trotoare u Ulici Marije i Lazara Dragičevića. Ovom rekonstrukcijom, ulica dobija uređene pešačke staze koje će značajno povećati bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Pešačke staze od behatona biće izgrađene obostrano u širini od 1,5 metara. Dužina saobraćajnice je 187 metara, a planira se završna obrada od asfalta. Biće izgrađeno devet parking mesta, od kojih je jedno namenjeno osobama sa invaliditetom.
Gradska menadžerka je objasnila:
– Izvodimo radove na izgradnji potpuno nove atmosferske kanalizacije, koja će omogućiti efikasno odvođenje kišnih voda sa kolovoza, parkinga i pešačkih površina, čime se trajno rešava problem zadržavanja vode nakon padavina. Postojeća fekalna kanalizacija ostaje u funkciji, uz izgradnju novih priključaka ka budućim ulicama.
Projekat obuhvata i rekonstrukciju javnog osvetljenja postavljanjem savremenih LED svetiljki i novih 10 stubova visine od 10 metara, što će značajno unaprediti bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Biće zadržavan dvosmerni režim saobraćaja. Posebna pažnja posvećena je i uređenju prostora, pa je planirana sadnja 27 novih sadnica srednje visokog listopadnog drveća, čime se dodatno unapređuje izgled naselja i kvalitet životne sredine.
Gradska menadžerka je zahvalila Mesnoj zajednici „Kotež”, kao i svim građanima, na strpljenju, podršci i poverenju koje su pokazali, verujući da će rekonstrukcija Ulice Marije i Lazara Dragičevića biti realizovana. Planirani rok za završetak posla je 120 kalendarskih dana, a vrednost investicije je preko šest miliona dinara.
(Pančevac / S. Trajković)
“Pančevac” se radovno i rado čita i u Crepaji