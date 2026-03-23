VITMAN: Kotež 1 dobija novu saobraćajnicu

Gradska menadžerka Maja Vitman danas je razgovarala sa stanovnicima Ulice Marije i Lazara Dragičevića i s novinarima. O povodu svog dolaska na teren rekla je:

– Krećemo sa radovima na rekonstrukciji Ulice Marije i Lazara Dragičevića u naselju Kotež 1, koja je dugo očekivana investicija za stanovnike ovog dela Pančeva. Radujemo se što smo danas ovde i ispunjavamo data obećanja. Ovaj projekat predstavlja još jedan važan korak u sistemskom uređenju komunalne infrastrukture na teritoriji grada i ima značaj za svaku porodicu, za svakog građanina i za razvoj lokalne samouprave.

Ulica Marije i Lazara Dragičevića ujedno čini 224. saobraćajnicu koja se realizuje u poslednjih šest godina, što jasno pokazuje, prema rečima gradske menadžerke, „snagu investicionog ciklusa i veliki uspeh aktuelne gradske vlasti u modernizaciji Pančeva”. Ovo je bila jedina neasfaltirana saobraćajnica u ovom delu naselja, a početku radova prethodilo je složeno i višegodišnje rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, što je bio neophodan uslov da se pristupi kompletnoj rekonstrukciji. Sredstva za realizaciju projekta obezbeđena su direktno iz budžeta Grada Pančeva, što potvrđuje finansijsku stabilnost grada i snažan investicioni ciklus usmeren ka poboljšanju kvaliteta života.

Maja Vitman je dodala:

– Naši sugrađani do sada nisu imali trotoare u Ulici Marije i Lazara Dragičevića. Ovom rekonstrukcijom, ulica dobija uređene pešačke staze koje će značajno povećati bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Pešačke staze od behatona biće izgrađene obostrano u širini od 1,5 metara. Dužina saobraćajnice je 187 metara, a planira se završna obrada od asfalta. Biće izgrađeno devet parking mesta, od kojih je jedno namenjeno osobama sa invaliditetom.

Planirana je izgradnja 20 kolskih priključaka za objekte. Širina kolskih priključaka za porodično stanovanje je 3 metra, a za višeporodično stanovanje 5 metara, koji se rade od behatona. Projekat obuhvata i značajne radove na podzemnoj infrastrukturi. Predviđena je rekonstrukcija vodovodne mreže sa ugradnjom novog polietilenskog cevovoda i zamenom dotrajalih priključaka, kao i postavljanje novih nadzemnih hidranata u skladu sa važećim propisima protivpožarne zaštite.

Gradska menadžerka je objasnila:

– Izvodimo radove na izgradnji potpuno nove atmosferske kanalizacije, koja će omogućiti efikasno odvođenje kišnih voda sa kolovoza, parkinga i pešačkih površina, čime se trajno rešava problem zadržavanja vode nakon padavina. Postojeća fekalna kanalizacija ostaje u funkciji, uz izgradnju novih priključaka ka budućim ulicama.

Projekat obuhvata i rekonstrukciju javnog osvetljenja postavljanjem savremenih LED svetiljki i novih 10 stubova visine od 10 metara, što će značajno unaprediti bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Biće zadržavan dvosmerni režim saobraćaja. Posebna pažnja posvećena je i uređenju prostora, pa je planirana sadnja 27 novih sadnica srednje visokog listopadnog drveća, čime se dodatno unapređuje izgled naselja i kvalitet životne sredine.

Gradska menadžerka je zahvalila Mesnoj zajednici „Kotež”, kao i svim građanima, na strpljenju, podršci i poverenju koje su pokazali, verujući da će rekonstrukcija Ulice Marije i Lazara Dragičevića biti realizovana. Planirani rok za završetak posla je 120 kalendarskih dana, a vrednost investicije je preko šest miliona dinara.

(Pančevac / S. Trajković)

