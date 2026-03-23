„Pančevac“ se radovno i rado čita i u Crepaji

„Pančevac“, najstariji živi nedeljnik na Balkanu, od svog osnivanja 1869. godine, kao što je poznato i logično, fokusiran je na teritoriju grada Pančeva.

Međutim, tokom vremena ovaj list širio je svoj uticaj, pa su za njegov sadržaj zainteresovani i žitelji drugih mesta.

To važi i za Crepaju, koja se nalazi u opštini Kovačica.

U centru tog sela, u trafici („Moj kiosk“) na glavnom putu, preko puta parka, već godinama mogu se nabaviti naše novine.

I prema rečima prodavačice Milice, ljudi ga redovno i rado kupuju u više desetina primeraka, a naročito kada ima nešto aktuelno da se pročita u vezi sa samom Crepajom.

(Pančevac/J. Filipović)

Crepaja: Posađeno 100 sadnica belih topola

Crepaja: Podeljeni paketići pristigli iz Slovačke Republike