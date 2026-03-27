Brojevi koji nas okružuju imaju snažan uticaj na naše živote

Poslednja cifra godine rođenja povezana je sa jednim od pet osnovnih elemenata kineske astrologije: metalom, vodom, drvetom, vatrom ili zemljom.

Svaki od ovih elemenata nosi specifičnu energiju i simboliku koja oblikuje naš karakter, naše odnose sa drugima, pa čak i način na koji donosimo odluke.

U zavisnosti od toga da li se vaša godina rođenja završava nulom ili devetkom, vaša dominantna energija može biti stabilna i disciplinovana poput metala ili strastvena i dinamična poput vatre.

Razumevanje ovih skrivenih veza može vam ponuditi jedinstven uvid u vašu sopstvenu prirodu i pomoći vam da iskoristite svoj potencijal.

0 ili 1

Ljudi čija se godina rođenja završava cifrom nula ili jedan pripadaju elementu metala. Njihova glavna karakteristika je neverovatna snaga volje i otpornost, a u životu ih vode disciplina i odlučnost.

Nezavisni su, ambiciozni i izuzetno fokusirani na postizanje svojih ciljeva, zbog čega ih drugi često doživljavaju kao rezervisane i pomalo distancirane. Iako vole da pomažu drugima, retko će sami tražiti pomoć jer iznad svega cene svoju nezavisnost.

Zbog svoje analitičke prirode i pragmatizma, često su uspešni u poslovima koji zahtevaju preciznost i logiku. Njihova jedina slabost može biti tvrdoglavost i povremena sklonost ka krutosti, ali njihova pouzdanost je nesumnjiva.

2 ili 3

Rođeni u godinama koje se završavaju na dva ili tri pripadaju elementu vode, koji simbolizuje prilagodljivost, intuiciju i kreativnost. To su izuzetno osetljive i empatične duše koje lako čitaju tuđe emocije.

Njihova kreativnost ne poznaje granice, a ljude oko sebe lako osvajaju svojim šarmom i prijatnom ličnošću. Imaju retku sposobnost da utiču na razmišljanje drugih ljudi kroz razgovor, ali to ne čine iz dominantne pozicije, već suptilno i sa puno razumevanja.

Međutim, njihova osetljiva priroda ih čini sklonim neodlučnosti i preteranom analiziranju, što ih ponekad može usporiti na putu ka cilju.

4 ili 5

Element drveta, koji vlada ljudima rođenim u godinama sa poslednjim brojem četiri ili pet, simbolizuje rast, napredak i dinamizam. Ove osobe su aktivne, samouverene i uvek traže nova iskustva i avanture.

Imaju pozitivan pogled na svet i čak i u najtežim trenucima vide čašu kao da je napola puna. Zbog svoje izuzetne sposobnosti donošenja odluka, ljudi im veruju i oslanjaju se na njih.

U romantičnim vezama daju sto posto sebe, a njihova lojalnost i pouzdanost ih čine partnerima za ceo život. Njihova jedina mana je što ponekad mogu biti prespori u delovanju, ali njihova energija i entuzijazam ih uvek vode napred.

6 ili 7

Ako se vaša godina rođenja završava šesticom ili sedmicom, vaš element je vatra, što znači da ste rođeni vođa pun strasti, energije i takmičarskog duha. Volite avanturu, akciju i ne plašite se da preuzmete inicijativu.

Vaša harizma privlači druge poput magneta, a vaša motivacija leži u želji za uspehom. Međutim, vaša vatrena priroda donosi i neke izazove – skloni ste naglim promenama raspoloženja, nestrpljivi ste i želite da se zadaci odmah obave, što može dovesti do sukoba.

Uprkos vašoj impulsivnosti, izuzetno ste posvećeni porodici i prijateljima i učinićete sve za njih.

8 ili 9

Konačno, ljudi čija se godina rođenja završava na osam ili devet pripadaju elementu zemlje. Oni su oličenje stabilnosti, strpljenja i pouzdanosti. Ljudi se osećaju sigurno sa njima jer su to pojedinci koji sve pažljivo planiraju, donose logične odluke i čvrsto stoje na zemlji. Mnogi im se obraćaju za savet, znajući da će dobiti mudar i odgovoran odgovor.

Njihova slabost je strah od nepoznatog i preterana potreba za kontrolom, zbog čega ponekad deluju kao da im nedostaje avanturistički duh. Više vole logiku nego intuiciju, ali njihova lojalnost i etika su nenadmašne.

Pored toga što otkriva osobine karaktera, poslednja cifra godine rođenja nudi i uvid u budućnost. Prema predviđanjima stručnjaka za feng šui, 2026. godina donosi razne izazove i mogućnosti.

Oni čija je poslednja cifra u godini roženja nula trebalo bi da budu na oprezu zbog mogućih obmana i manipulacija na radnom mestu, dok će oni sa brojem jedan morati da vode računa o svom mentalnom zdravlju i da ne dozvole da ih opterećuju sitnice.

