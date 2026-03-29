Intuitivni putopisi odrastanja: Izložba fotografija Marije Momić u Galeriji „Jovan Popović“ Opovo

Ljubitelji umetničke fotografije imaće priliku da od utorka, 31. marta, uživaju u novoj postavci u Galeriji „Jovan Popović“ u Opovu.

Svečano otvaranje izložbe pod nazivom „Čuvari mog detinjstva“, autorke Marije Momić, zakazano je za 19 časova, a o radovima će govoriti direktorka galerije Katarina Nikolić Ralić i sama autorka, prenosi Glas Opova.

Projekat „Čuvari mog detinjstva“ predstavlja duboko intiman proces baštinjenja sopstvene prošlosti. Autorka svoje radove opisuje kao „intuitivne putopise odrastanja“, fokusirajući se na očuvanje onih trenutaka koji čine srž ličnog identiteta. Postavka je pažljivo strukturirana u tri tematske celine: „Tragovi“, „Čuvari mog detinjstva“ i „Metamorfoze“. Svaki od ovih segmenata, kako u katalogu primećuje Ivana Milinković, otkriva specifične slojeve sećanja i njihovu transformaciju kroz vreme.

Marija Momić je diplomirana snimateljka (FDU, Beograd), čiji je umetnički rad primarno fokusiran na fotografsku sliku, sa posebnim akcentom na klasičnu crno-belu tehniku. Njeno dugogodišnje istraživanje teme detinjstva krunisano je i objavljivanjem foto-knjige, a ova izložba donosi nastavak te vizuelne potrage za korenima.

Svi zainteresovani sugrađani izložbu mogu pogledati u prostorijama galerije sve do 20. aprila 2026. godine.

(Pančevac/Glas Opova)