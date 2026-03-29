Otvoren konkurs za 33. izložbu „Stvaraoci Opova“

Galerija „Jovan Popović“ u Opovu uputila je javni poziv svim stvaraocima iz oblasti vizuelnih umetnosti za učešće na predstojećoj, 33. po redu izložbi „Stvaraoci Opova“.

Ova prestižna manifestacija, koja decenijama okuplja lokalne talente, biće održana u periodu od 22. maja do 21. juna 2026. godine.

Ko može da se prijavi?

Pravo učešća imaju svi umetnici koji su rođeni ili trenutno žive na teritoriji opštine Opovo. Konkurs je otvoren za širok spektar disciplina – od klasičnog slikarstva, grafike i skulpture, preko fotografije i instalacija, pa sve do video-radova, animacije i proširenih medija.

Uslovi konkursa:

Umetnici mogu prijaviti najviše tri rada, koji moraju biti adekvatno opremljeni za izlaganje. Galerija obezbeđuje izložbeni prostor, tehničku podršku, štampani materijal (katalog i plakat), kao i medijsku promociju, dok su autori u obavezi da sami organizuju transport svojih dela.

Rokovi i selekcija:

Prijave: Najkasnije do 28. aprila 2026. putem servisa WeTransfer ili lično u Galeriji (na CD-u ili USB-u).

Dostava radova: Odabrana dela se dostavljaju od 4. do 8. maja.

Kriterijumi: Stručni žiri će radove birati na osnovu vizuelnog kvaliteta, tehničke izvedbe i originalnosti umetničkog izraza.

Prijava treba da sadrži:

Lične podatke autora, detaljan opis radova (naziv, godina, tehnika, dimenzije) i kvalitetne fotografije dela u visokoj rezoluciji.

Ova izložba predstavlja jedinstvenu priliku za afirmaciju domaćih autora i uvid u bogatstvo umetničke produkcije opštine Opovo.