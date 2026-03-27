Objektivom protiv zaborava: Foto-konkurs „Graditeljsko nasleđe Starčeva”

U želji da sačuva autentični izgled i arhitekturu tipičnu za južni Banat i Vojvodinu, Dom kulture u Starčevu raspisao je jedinstveni foto-konkurs pod nazivom „Graditeljsko nasleđe Starčeva”.

Zainteresovani učesnici svoje radove, uz detaljne informacije o autoru i prikazanom objektu, mogu poslati na imejl adresu: muzej.starcevo@gmail.com.

Svi zainteresovani ljubitelji istorije, detalja i fotografije imaju priliku da svoje radove pošalju najkasnije do 30. marta.

Konkurs je otvoren za savremene, neobrađene fotografije eksterijera objekata izgrađenih pre 1980. godine, ali i za stare fotografije nastale u prošlom veku koje čuvaju uspomenu na nekadašnji izgled mesta. Prema rečima Milene Jovišić, urednice programa zadužene za Muzej Starčeva, cilj ove akcije je dokumentovanje stare arhitekture u jeku trenda rušenja starih kuća.

„Ovo je način da zabeležimo specifičnosti našeg mesta. Dokumentovanje ovih segmenata prošlosti daje nam polaznu tačku za ozbiljnija istraživanja o staroj arhitekturi i trendovima življenja naših predaka”, ističe Jovišić za „Dnevnik”, dodajući da je fokus posebno stavljen na Donji kraj, srce Starčeva, gde su i dalje sačuvane kuće s početka 20. veka.

Starčevo, kao kolevka neolitske kulture, ovim konkursom pravi otklon ka modernijoj, ali jednako važnoj istoriji koja je oblikovala mesto kakvim ga danas poznajemo. Od pristiglih radova, stručni žiri će odabrati 30 najboljih fotografija koje će biti izložene u Galeriji Muzeja tokom aprila.

