Vršac: Mališani i komunalci posadili javor kod Poljoprivredne škole

Stari park u neposrednoj blizini Poljoprivredne škole u Vršcu dobio je potpuno novi izgled zahvaljujući zajedničkoj akciji uređenja i ozelenjavanja. Prostor na uglu Fruškogorske i Ulice vojvode Knićanina oplemenjen je sa 15 mladih sadnica javora, čime je ovaj deo grada pretvoren u pravu malu oazu za odmor sugrađana.

U ovoj plemenitoj akciji učestvovale su ekipe Gradskog zelenila i JKP „Drugi oktobar”, a najdražu podršku pružili su im mališani iz vrtića „Plavi čuperak”, koji su učili o važnosti očuvanja prirode. Ova sadnja samo je nastavak kontinuiranog rada na ulepšavanju vršačkih parkova, kojima se kroz nove zasade daje posebna estetska i ekološka dimenzija.

Međutim, ovo je samo uvertira u mnogo veći poduhvat. Grad Vršac, u saradnji sa pomenutim komunalnim preduzećima i Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uskoro započinje ambiciozan projekat pošumljavanja. Planirano je da se na lokacijama Mali rit i delovima Vršačkih planina zasadi čak 9.000 sadnica.

Ovaj masovni poduhvat od strateškog je značaja za ceo Južni Banat, jer će formirati snažan vetrozaštitni pojas, doprinoseći boljoj mikroklimi i očuvanju prirodne ravnoteže vršačkog kraja.

