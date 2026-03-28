Rumunski filmovi osvojili publiku u Banatu: Uspešno obeleženi Dani frankofonije

U okviru obeležavanja Dana frankofonije, Generalni konzulat Rumunije u Vršcu priredio je dve zapažene filmske projekcije namenjene publici u Vojvodini, prenosi RTV Kovačica.

Cilj ove kulturne inicijative bio je promocija rumunske umetnosti i jačanje veza kroz filmsko stvaralaštvo.Program je otvoren 19. marta u Vršcu projekcijom filma „Moromeții 3“, u režiji istaknutog profesora i umetnika Stere Gulee.

Ovo značajno ostvarenje, koje prati sudbinu čuvene porodice iz rumunske književnosti, privuklo je veliku pažnju vršačke publike.Sledećeg dana, 20. marta, manifestacija je nastavljena u Zrenjaninu prikazivanjem dokumentarnog filma „Nasty“.

Film je posvećen legendarnom teniseru Iliji Nastaseu, donoseći emotivnu i kompleksnu priču o njegovim vrhunskim sportskim uspesima, ali i o jedinstvenoj ličnosti koja je ostavila neizbrisiv trag u istoriji svetskog tenisa. Ove projekcije potvrdile su veliko interesovanje domaće publike za rumunsku kinematografiju i dodatno obogatile kulturnu ponudu Banata tokom meseca frankofonije.

