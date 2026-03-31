Evo šta nam zvezde savetuju za 31. mart  vezano za posao, ljubav i zdravlje

Ovan

Posao: Menjaće vam se planovi u hodu – dobićete drugačije instrukcije za nešto što ste već započeli i moraćete da tražite jasno objašnjenje šta se tačno traži od vas.

Ljubav: U vezi možeteući u raspravu zbog konkretne situacije – kašnjenja, neodgovorene poruke ili promenjenog dogovora.

Zdravlje: Moguća napetost.

Bik

Posao: Ispravljaćete tuđu grešku ili raditi nešto što nije dobro urađeno prvi put, što će vas usporiti i iznervirati.

Ljubav: Slobodni bi mogli ući u razgovor sa nekim sa posla, ali ćete brzo uočiti razliku u razmišljanju.

Zdravlje: Napet vrat i ramena.

Blizanci

Posao: Moraćete da ponavljate i objašnjavate ono što ste već rekli jer druga strana možda ne bude razumela iz prve.

Ljubav: U vezi bi jedna poruka ili komentar mogli biti pogrešno shvaćen i pokrenuti raspravu. Slobodni bi mogli započeti komunikaciju koja kreće zanimljivo, pa naglo promeni pravac.

Zdravlje: Mentalni umor.

Rak

Posao: Prekidaće vas stalno – telefon, poruke ili novi zahtevi, pa ćete teško završiti ono što ste započeli.

Ljubav: U vezi će neko reagovati povlačenjem umesto razgovora, što stvara dodatnu napetost. Slobodni bi mogli upoznati nekoga kroz ozbiljan razgovor, bez opuštene atmosfere.

Zdravlje: Osetljiv stomak.

Lav

Posao: Neko će vam direktno skrenuti pažnju da nešto treba da se uradi drugačije, što vas može iznervirati ako reagujete impulsivno.

Ljubav: U vezi može doći do rasprave oko toga ko je u pravu. Slobodni, mogli bi upoznati osobu koja će vam odmah kontrirati, ali će vas to i privlačiti.

Zdravlje: Napetost i nervoza.

Devica

Posao: Radićete precizno, ali će vas neko ubrzavati i praviti greške koje ćete vi morati da ispravljate.

Ljubav: U vezi se može ponoviti ista situacija koja vam smeta – konkretno to može biti neispunjen dogovor. Slobodni bi mogli upoznati nekoga kroz obaveze, ali vam odmah nešto može zasmetati.

Zdravlje: Osetljiv stomak.

Vaga

Posao: Dve strane će od vas tražiti različite stvari i moraćete da presečete kome izlazite u susret.

Ljubav: U vezi će jedno želeti komunikaciju, drugo odlagati, što može stvoriti tenziju. Slobodni bi mogli upoznati nekoga ko ostavlja dobar utisak, ali brzo pokazuje nedoslednost.

Zdravlje: Pad energije.

Škorpija

Posao: Odradićete svoj deo, ali ćete morati da završavate i tuđe obaveze jer neko ne prati tempo.

Ljubav: U vezi možete burno reagovati na sitnicu – npr. kratak ili hladan odgovor. Slobodni bi mogli upoznati osobu koja odmah izaziva jaku reakciju.

Zdravlje: Unutrašnja napetost.

Strelac

Posao: Pokušaćete da radite više stvari odjednom i lako možete pogrešiti ili nešto zaboraviti.

Ljubav: U vezi se može javiti neslaganje oko plana – jedno očekuje izlazak, drugo ne. Slobodni bi mogli upoznati nekoga u prolazu, ali bez nastavka priče.

Zdravlje: Pad koncentracije.

Jarac

Posao: Neko će tražiti više nego što je dogovoreno i moraćete jasno da kažete gde je granica.

Ljubav: U vezi je moguć ozbiljan razgovor koji razjašnjava situaciju. Slobodni bi mogli upoznati osobu koja deluje zatvoreno i oprezno.

Zdravlje: Napetost u leđima.

Vodolija

Posao: Ako reagujete brzo, možete poslati pogrešan odgovor – proverite sve pre nego što odgovorite.

Ljubav: U vezi jedna rečenica može biti pogrešno shvaćena i izazvati raspravu.

Zdravlje: Stres.

Ribe

Posao: Ako nešto ne kažete jasno, druga strana će to pogrešno razumeti i vraćaćete se na početak.

Ljubav: U vezi ćete očekivati razumevanje bez objašnjenja, ali to se neće desiti. Slobodni bi mogli upoznati nekoga, ali ostaviti nejasan utisak.

Zdravlje: Pad energije.

(astroputnik)