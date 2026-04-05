PU „Anđelka Đurić“: Upis dece u vrtić od 13. aprila

Upis dece u narednu školsku godinu u vrtiće Predškolske ustanove „Anđelka Đurić“ Bela Crkva počeće 13. aprila i trajaće do 30. aprila.

U tom periodu roditelji će prijave podnositi elektronski, putem preko portala eUprave – usluga eVrtić, kao i u centralnoj zgradi ove predškolske ustanove, ulica 1. Oktobra bb (Danfot).

Nakon obrade zahteva, roditelji ili zakonski zastupnici biće obavešteni telefonskim putem o terminu upisa.

Zaključivanje ugovora sa roditeljima novoupisane dece vršiće se maja i juna meseca, a tom prilikom roditelji treba da dostave potvrdu pedijatra o sistematskom pregledu i izvod iz Matične knjige rođenih za dete, kao i važeću ličnu kartu na uvid.

Roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici čija su deca već upisana u PU „Anđelka Đurić“ ne podnose zahtev za ponovni upis i ne zaključuju ugovor sa ustanovom, već se automatski prenosi za narednu školsku 2026/2027. godinu.

Obavezni predškolci su deca rođena od 01.03.2020. godine do 28.02.2021. godine, odnosno do kraja 2021. godine.

Detaljne informacije o upisu možete dobiti na broj telefona 013/2-851-343 ili na sajtu PU „Anđelka Đurić“.

