Literarna radionica u bolnici u Kovinu

KOVIN – U okviru manifestacije „Mart – mesec srpskog jezika“, Društvo za srpski jezik i književnost Srbije za teritoriju Kovina, Vršca, Bele Crkve i Plandišta organizovalo je na radnoj terapiji literarnu radionicu „Pismo iz duše“. Radionica je osmišljena kao podrška oporavku pacijenata koji se leče u bolnici.

Radionicu je vodila Maša Vuletić, profesorka srpskog jezika i književnosti – pedagoški savetnik, uz podršku radnih terapeuta i lekara. Cilj je bio da se učesnicima približi pisanje pisma kao univerzalni način izražavanja misli i osećanja.

Na početku susreta profesorka Vuletić je pročitala primere pisama Danila Kiša, Franca Kafke i nadahnjujuća pisma Vinsenta Van Goga. To je podstaklo pacijente na otvoren razgovor o ličnim iskustvima i osećanjima. Posebno interesovanje izazvala je priča o književnim junacima koji su odrasli uz pse, konje, ptice ili mačke – ne samo kao kućne ljubimce, već kao emocionalni oslonac, simbol slobode, nade i prijateljstva.

Nakon toga, učesnici su samostalno pisali i kovertirali svoja pisma, zaokružujući proces stvaranja lične i autentične poruke. Radionica je trajala sat vremena, uz aktivno učešće, oduševljenje, smeh i pozitivnu atmosferu. Završena je dodelom pohvalnica svim učesnicima.

Ovakve aktivnosti doprinose jačanju osećaja dostojanstva, prihvaćenosti i nade kod pacijenata, podsećajući na važnost empatije i međusobne brige. Ujedno, predstavljaju podsetnik na vrednost pisane reči u savremenom digitalnom dobu.

(RTV)