Slano i ljuto: Pisac iz Pančeva priredio Antologiju srpskog aforizma

„Slano i ljuto” – naziv je upravo objavljene antologije kojom su obuhvaćena dva veka srpskog aforizma – od prvog srpskog aforističara Mihaila Maksimovića, rođenog 1745, do najmlađeg Jovana Zafirovića, rođenog 1997. godine. Reč je o prvoj knjizi koja predstavlja celokupni korpus srpske aforistike od 18. veka do danas, i prvoj antologiji najkraćeg književnog žanra na srpskom jeziku u 21. veku.

U ovom izboru predstavljeno je 166 autora iz Srbije, BiH, Crne Gore, Hrvatske, Austrije, Rumunije, Velike Britanije, Francuske, SAD i Švajcarske. Među zastupljenima su Eustahija Arsić, Sula Radov, Savka Subotić, Jovan Jovanović Zmaj, Ljubomir Nenadović, Natalija Obrenović, Božidar Knežević, Stanislav Vinaver, Grigor Vitez, Brana Cvetković, Dušan Radović, Vladimir Bulatović Vib, Brana Crnčević, Jovan Hadži-Kostić, Rade Jovanović, Milovan Vitezović, Arsen Dedić, Milovan Ilić Minimaks…

U antologiji se nalaze i aforizmi aforističara iz južnog Banata: Zorana T. Popovića i Aleksandre Filipović iz Pančeva, Florina Carana iz Uzdina kod Kovačice, te Jovana Sterije Popovića i Zorana Đurovića, koji su živeli i stvarali u Vršcu.

Ukupan broj aforizama u knjizi premašuje tri i po hiljade, a brojni aforizmi, koje je priređivač pronašao u časopisima i arhivima iz 19. i početka 20. veka po prvi put se nalaze između korica jedne knjige.

Priređivač dela je književnik iz Pančeva Aleksandar Čotrić, a izdavač je „Alma“ iz Beograda. U opširnom predgovoru Čotrić navodi stilske i tematske osobenosti i istorijat srpske aforistike, ukazujući da je prva knjiga jednog srpskog aforističara objavljena 1792. u Beču, a da je prva knjiga ove forme publikovana u Srbiji 1897. godine. Priređivač piše o časopisima koji su negovali ovu književnu vrstu, među kojima je i „Gnjavator gnjavatora“, pokrenut u Pančevu 1935. godine, te o primerima zabrana satiričnih novina i knjiga, osudama i progonima aforističara, njihovoj kritici korumpiranih režima, te o otporu koji su pružali u vremenu totalitarizma.

U knjizi se nalaze i mišljenja o srpskom aforizmu istaknutih poznavalaca žanra iz Italije, Nemačke, Rusije, Bugarske, Severne Makedonije, Rumunije i Slovačke.

Autor naslovne strane je poznati karikaturista i ilustrator Tošo Borković.

