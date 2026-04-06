Južni Banat

Sutra preventivni pregledi u Vršcu

11:00

06.04.2026

Printscreen/YT

Povodom obeležavanja Svetskog dana zdravlja, koji se širom sveta obeležava 7. aprila pod pokroviteljstvom Svetske zdravstvene organizacije, Dom zdravlja Vršac, uz podršku Saveta za zdravlje grada Vršca i lokalne samouprave, organizuje preventivne zdravstvene preglede za građane.

Pregledi će biti održani u utorak, 7. aprila, od 9 do 12 časova, u objektu Marketa DIS u Vršcu.

Tom prilikom, građani će imati mogućnost da obave besplatne preventivne preglede kod specijaliste higijene dr Rajne Dušanov, koji obuhvataju merenje krvnog pritiska, nivo šećera u krvi, procenu stanja uhranjenosti (telesna težina, visina i BMI), kao i savetovanje o zdravim stilovima života.

Cilj akcije je podizanje svesti o značaju prevencije i očuvanja zdravlja, kao i ukazivanje na važnost blagovremenih pregleda u cilju ranog otkrivanja potencijalnih zdravstvenih problema.

(Pančevac)

