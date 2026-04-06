Bela Crkva: Večeras Projekcija filma „Krst sa Kosova“

Narodna biblioteka Bela Crkva u saradnji sa Muzejem žrtava genocida organizuje 6. aprila 2026. godine u 18 časova projekciju igrano-dokumentacnog filma „Krst sa Kosova“ sa pratećim predavanjem „Zločini nad Srbima i Jevrejima na prostoru Kosova i Metohije u Drugom Svetskom ratu“.

Gosti večeri će biti Bojan Arbutina vd direktora Muzeja žrtava genocida i Nikola Miloševski izvršni direktor Muzeja žrtava genocida.

Projekcija filma i predavanje koje će se održati u čitaonici biblioteke, kao prvi korak u uspostavljanju saradnje dve ustanove na negovanju kulture sećanja na žrtve.

Muzej žrtava genocida je referentna ustanova kulture od nacionalnog značaja. U pitanju je institucija jedinstvena, ne samo na području Republike Srbije, već i čitave jugoistočne Evrope. Muzej je osnovala Narodna skupština Republike Srbije 1992. godine radi trajnog sećanja na žrtve genocida počinjenog nad Srbima, prikupljanja, obrade i korišćenja podataka o njima i ostvarivanju obaveza iz Međunarodne konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Muzej se, istovremeno, bavi i prikupljanjem, obradom i korišćenjem podataka o Holokaustu i Samudaripenu. Usvajanjem Zakona o muzejskoj delatnosti u oktobru 2021. godine, Muzej je postao matični muzej u Republici Srbiji za negovanje kulture sećanja na žrtve genocida i holokausta.

(Pančevac)