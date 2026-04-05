APEL: Dajmo krv, možemo spasiti živote!

Sekretarka Crvenog krsta Pančeva Milica Todorović apelovala je na sve Pančevke i Pančevce koji su u prilici da se priključe dobrovoljnom davalaštvu krvi. Ona je za naš list i sajt rekla:

– Ostvarujemo svoju ulogu iskazivanjem brige o onima koji od nas to očekuju i ulažemo maksimalne napore kako bismo im ostali stabilan oslonac. Temeljeći svoje aktivnosti na izgradnji humanih odnosa u lokalnoj zajednici i šire, sa akcentom na socijalnu delatnost i dobrovoljno davalaštvo krvi, osnovne programske prioritete Crveni krst Pančevo je realizovao u različitim oblastima, a pre svega u skladu s nalažućim potrebama stanovništva, kao i organizacionih mogućnosti Crvenog krsta da se te potrebe prepoznaju i da se na njih odgovori.

Sekretarka pančevačke humanitarne organizacije je dodala da se prioritetne aktivnosti organizacije Crvenog krsta Pančevo odnose na realizaciju aktivnosti iz socijalnog programa, organizovanje redovnih i vanrednih akcija dobrovoljnog davanja krvi, motivisanja sugrađanki i sugrađana da postanu i ostanu dobrovoljni davaoci krvi, kao i na održavanje obuka iz pružanja prve pomoći.

Nastoji se da jedan od prioriteta budu programi promovisanja zaštite zdravlja ljudi u zajednici, posebno osetljivih kategorija, kao što su deca, stari, bolesni i osobe sa invaliditetom. Realizovane aktivnosti bile su usmerene ka pružanju potrebne pomoći najugroženijim sugrađanima i svim ljudima u stanju humanitarne potrebe.

– Tokom 2025. godine Crveni krst Pančevo je, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Novi Sad, organizovao 109 akcija dobrovoljnog davanja krvi i prikupljeno je 3.145 jedinica, što čini 127,85 odsto uspešnosti ostvarenja godišnjeg plana. U lokalnoj zajednici su organizovane 92 akcije, u srednjim školama šest i u preduzećima i ustanovama 11 akcija. Priznanje za prvi put datu krv primilo je 757 lica, za 35 puta 22, za 50 puta 28 osoba, za 75 puta sedmoro ljudi i za 100 puta datu krv četiri osobe. Ukupno, svečano je uručeno 818 priznanja dobrovoljnim davaocima krvi. Procentualno, u odnosu na broj stanovnika u gradu Pančevu, 2,97 odsto građanki i građana su davaoci krvi. Ogromnu zahvalnost dugujemo upravo ovim našim najhumanijim sugrađankama i sugrađanima koji su pomogli da se tokom 2025. godine prikupe 122 jedinice krvi više u odnosu na 2024 – iznela je precizne podatke Milica Todorović.

U redovnim akcijama dobrovoljnog davanja krvi najdragocenija tečnost može se dati svakog ponedeljka i srede u terminu od devet do 12 sati, a poslednje srede u mesecu u terminu od 13 do 17 sati. I pored dobrog odziva sugrađanki i sugrađana, nedostatak jedinica krvi pojedinih krvnih grupa je evidentan zbog narastajućih potreba.

Priključimo se dobrovoljnom davalaštvu krvi!

(Pančevac / S. T.)

