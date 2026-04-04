STOJADINOV: Dan kada je umrla demokratija

Na današnji dan pre dvadeset i sedam godina u bombardovanju Rafinerije nafte Pančevo poginula su trojica radnika koji su u tom trenutku bili u pogonu „Energana”

Na tužnu godišnjicu pogibije trojice radnika Rafinerije – Mirka Dmitrovića, Dušana Bogosavljeva i Dejana Bojkovića – zamenik gradonačelnika Pančeva Predrag Stojadinov danas se u krugu fabrike obratio novinarima:

– Okupili smo se ovde da bismo se setili naših heroja, koji su tragično, pre 27 godina, izgubili živote na radnom mestu. Sam taj čin koji se desio tada predstavlja presedan u svetskom društvenom poretku. Tada je umrla demokratija, kada je bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija izvršena agresija na našu zemlju. Ginuli su nevini ljudi, deca, vojnici koji su branili našu zemlju. To predstavlja ratni zločin protiv građana Pančeva, zločin protiv čovečnosti, jer su gađane fabrike koje se nalaze samo nekoliko kilometara od centra grada. Teško mi je da govorim o ovome, pošto sam poznavao lično dvojicu poginulih. U svoje lično ime i u ime Grada Pančeva želim da izjavim porodicama poginulih duboko saučešče. Mi ćemo ih se sećati, uvek, naravno, zato što mi i naša deca danas živimo u miru, a oni su ostavili za nas svoje živote. Hvala im, neka im je večna slava.

Četvrtog aprila u 4 sata i 29 minuta Rafinerija u Pančevu prvi put je pogođena od početka NATO bombardovanja. Pored trojice poginulih radnika, četvorica su ranjena. Posledice ovog čina, kao i svega ostalog što je usledilo, nesagledive su.

(Pančevac / S. L. i S. T.)

