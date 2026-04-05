Crveni krst Pančevo: Obrok za hiljadu osoba

U skladu sa gradskom odlukom kojom je narodna kuhinja određena za deo programskih aktivnosti Crvenog krsta Pančevo, pravo na topli humanitarni obrok ostvaruje svakodnevno 1.000 korisnica i korisnika u Pančevu i u devet naseljenih mesta.

Tokom 2025. godine pripremljeno je ukupno 312.000 obroka. Broj dece do navršenih 17 godina koja ostvaruju pravo na topli humanitarni obrok je 270, od toga 125 dece u uzrasnom dobu do šest godina, 115 dece uzrasta od sedam do 14 godina i 30 njih između 15 i 17 godina. Osoba od 18 do 30 godina je 120, odraslih od 31. do 64. godine života je 365, a starijih od 65 godina je 245.

Za potrebe realizacije Programa narodnih kuhinja na teritoriji Srbije Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja opredeljuje sredstva za obezbeđivanje deset osnovnih artikala hrane. Grad Pančevo ulaže namenska sredstva za nabavku ostalih namirnica i dodataka za pripremu obroka, kao i za distribuciju kuvanih obroka za celu godinu i za svih 1.000 osoba.

Ovo je veoma važno, jer ponekad je mala pomoć preventivno veoma jaka i može da spreči najstrašnije posledice: to ne sme da se dočeka.

(Pančevac / S. T.)

Suzbijanje larvi komaraca na teritoriji Pančeva i naseljenih mesta 6. i 7. aprila