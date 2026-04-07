Sportska dešavanja Južni Banat

Nema odmora u Deliblatu: Veliki radovi na stadionu FK Omladinac!

13:00

07.04.2026

Podeli vest:

FK Omladinac Deliblato

U Deliblatu se ne staje! Ekipa FK Omladinac iskoristila je idealno vreme da zasuče rukave i posveti se ozbiljnim infrastrukturnim radovima na stadionu.

„Iako je pred nama još dug put, svaki novi korak nas približava cilju. Naši planovi su ambiciozni, ali odlučni smo u nameri da naš klub i celo selo dobiju sportski kompleks kakav zaslužuju. Ovo nije samo sređivanje terena – ovo je ulaganje u budućnost i generacije koje dolaze.
Veliko hvala svima koji nesebično pomažu, doniraju svoje vreme i veruju u ovu priču. Zajedno gradimo nešto na šta ćemo svi biti ponosni!
Idemo dalje, složno za naš Omladinac“, navode iz FK Omladinac.

(Pančeac)

Tagovi

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.