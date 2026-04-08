Od ove godine i profili kuvar i mesar po dualnom modelu

Poljoprivredna škola „Vršac“ najavila je plan upisa za novu generaciju učenika koji obuhvata devet smerova, podeljenih na tri četvorogodišnja i šest trogodišnjih programa, prenosi RTV Pančevo.

Direktor Srđan Kliske kaže da škola nastavlja da razvija dualno obrazovanje, uz najavu uvođenja profila kuvar i konobar, nakon što je prošle godine u prvom krugu popunjeno 90 odsto kapaciteta.

Kako je rekao, Poljoprivredna škola je strateška obrazovna ustanova za Vršac i njegovu privredu, jer obrazuje učenike u poljoprivredi, preradi hrane, turizmu i u ugostiteljstvu.

Od trogodišnjih smerova takođe učenici mogu da izaberu širok dijapazon zanimanja.

U ovoj obrazovnoj ustanovi, po dualu, trenutno se obrazuju poljoprivredini tehničar – rukovalac poljoprivredne tehnike, mesar i najverovatnije od ove godine će to biti kuvar i konobar, zaključio je Kliska.

