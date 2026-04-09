Održana Vršac Challenge „Race trail“ trka na Vršačkom bregu

U organizaciji Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije i Grada Vršca, proteklog vikenda na Vršačkom bregu uspešno je održana trejl trka „Vršac Challenge Race“, u okviru sezone Challenge Race Serbia 2026.

Ova sportska manifestacija okupila je 110 takmičara koji su imali priliku da odmere snage na atraktivnoj stazi dugoj 10 kilometara, koja prolazi kroz šumske i brdske predele Vršačkog brega. Trka je predstavljala jedinstven spoj tehnički zahtevnog terena, prirodnog ambijenta i prave takmičarske atmosfere.

Učesnici su se nadmetali u više kategorija – apsolutnoj konkurenciji, kao i u kategorijama seniora (do 40 godina) i veterana (40+), a staza je bila prilagođena kako iskusnim trejl trkačima, tako i onima koji su želeli da testiraju svoje granice u prirodi.

Za sve takmičare obezbeđen je bogat startni paket, unikatna medalja, okrepa tokom i nakon trke, kao i zajedničko druženje po završetku manifestacije, što je dodatno doprinelo pozitivnoj atmosferi.

Organizatori ističu da su izuzetno zadovoljni odzivom takmičara i ukupnom organizacijom događaja, uz ocenu da je Vršac Challenge Race još jednom potvrdio potencijal Vršačkog brega kao idealne destinacije za ovakve sportsko-rekreativne manifestacije.

Grad Vršac nastaviće da podržava i razvija sportske i turističke sadržaje koji promovišu zdrav način života i prirodne potencijale ovog kraja.

(Pančevac/ Grad Vršac)